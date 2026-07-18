Belgische voetbalwet krijgt stevige make-over: dit verandert er voor supporters

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Belgische voetbalwet krijgt stevige make-over: dit verandert er voor supporters
Foto: © photonews
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De federale regering heeft de langverwachte hervorming van de voetbalwet in eerste lezing goedgekeurd. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil harder optreden tegen voetbalgeweld en hooliganisme, met strengere straffen, betere controles en nieuwe maatregelen. Een overzicht...

De meest opvallende wijziging zijn de fors hogere boetes. De minimale administratieve geldboete verdubbelt van 250 naar 500 euro. Wie zich schuldig maakt aan racisme of andere discriminerende feiten riskeert voortaan minstens 2.000 euro boete, terwijl ook de minimumduur van een stadionverbod stijgt van 30 maanden naar drie jaar.

Veel hogere boetes

Ook het gebruik van pyrotechnisch materiaal wordt strenger aangepakt. Voor illegaal vuurwerk, geweldpleging en slagen en verwondingen lopen de sancties verder op. De minimumboete voor dergelijke feiten stijgt van 2.000 naar 2.500 euro.

De politie krijgt daarnaast extra bevoegdheden. Agenten zullen sneller een onmiddellijk stadionverbod kunnen opleggen aan supporters die zich agressief, bedreigend of provocerend gedragen. Zo wil de overheid sneller ingrijpen nog voor situaties volledig uit de hand lopen.

Invoer van biometrische gegevens

Een andere belangrijke nieuwigheid is de oprichting van één nationale databank waarin alle stadionverboden worden verzameld. Zowel administratieve als gerechtelijke verboden komen daarin terecht. Voetbalclubs worden verplicht die databank te raadplegen voordat ze tickets verkopen.

Op termijn zal ook de ticketverkoop grondig veranderen. Supporters zullen enkel nog met een gepersonaliseerd ticket het stadion kunnen betreden. De naam op het ticket moet overeenkomen met de identiteit van de bezoeker, waardoor tickets niet langer zomaar kunnen worden doorgegeven. Dat systeem wordt niet meteen ingevoerd, maar de Pro League en de clubs werken er al aan. Vanaf 2028 behoort zelfs een koppeling met biometrische gegevens tot de mogelijkheden.

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Snellere stadionverboden

Ook buiten het stadion wordt de aanpak strenger. De politie zal binnen een straal van vijf kilometer rond een stadion gemakkelijker kunnen optreden tegen gemaskerde of relschoppende supporters. Overtredingen in die perimeter kunnen eveneens aanleiding geven tot een stadionverbod.

Daarnaast wordt het cameratoezicht uitgebreid. Camera's aan parkings, toegangswegen en in de stadions zullen efficiënter kunnen worden ingezet. Beelden mogen bovendien live worden gebruikt om daders sneller te identificeren en incidenten kordater aan te pakken.

Volgens de regering is de hervorming noodzakelijk. Alleen al tijdens het seizoen 2024-2025 werden 1.357 stadionverboden uitgesproken en werden 1.219 processen-verbaal opgesteld voor overtredingen van de voetbalwet. Met de nieuwe maatregelen hoopt men het Belgische voetbal opnieuw veiliger en aantrekkelijker te maken voor alle supporters en gezinnen.

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