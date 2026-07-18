De opvolger van Youri Tielemans is er: Aston Villa breekt clubrecord

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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De opvolger van Youri Tielemans is er: Aston Villa breekt clubrecord
Foto: © photonews
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Johan Manzambi trekt naar Aston Villa. De Engelse club telt 70 miljoen euro neer, inclusief bonussen, om de 20-jarige Zwitserse middenvelder aan te trekken na zijn sterke WK en zijn geslaagde seizoen bij Freiburg. Hij wordt de vervanger van Youri Tielemans.

Er was maar één Wereldbeker nodig om een van de meest ambitieuze clubs van Engeland te overtuigen. Johan Manzambi verlaat Freiburg en tekent bij Aston Villa. Over de duur van zijn contract is voorlopig niets bekend. Villa betaalde 70 miljoen euro, bonussen inbegrepen, om de Zwitserse middenvelder binnen te halen. Nooit eerder gaf Aston Villa zo’n bedrag uit voor één speler.

Youri Tielemans is vervangen bij Aston Villa

De Engelse club zocht een speler die Youri Tielemans kon vervangen in de organisatie en het spelmaken. Manzambi kan uit de voeten als aanvallende middenvelder, maar ook iets lager op het middenveld of in de rug van de spits. Die polyvalentie overtuigde de beleidsmakers van de Villans.

Als invaller bij Zwitserland op het WK 2026 groeide de 20-jarige middenvelder uit tot een vaste waarde. In vier wedstrijden maakte hij drie goals en gaf hij twee assists. Daarmee speelde hij een hoofdrol in de knappe WK-campagne van het land.

Manzambi liep op training een knieblessure op en moest daardoor passen voor de achtste finale tegen Colombia. Zwitserland kreeg het niet voor elkaar om te scoren en de wedstrijd eindigde op 0-0. Uiteindelijk plaatste het zich na strafschoppen (4-3).

Sterk clubseizoen en Europa League-finale verloren tegen zijn nieuwe club


Het toernooi bevestigde alleen maar wat hij vorig seizoen al liet zien bij Freiburg. Hij draaide een sterk seizoen in de Bundesliga, waar zijn ploeg als zevende eindigde. Ook haalde hij de finale van de Europa League, die verloren werd tegen Aston Villa.

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