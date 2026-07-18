De werken van Marc Overmars bij Antwerp: deze contracten verlengen en vooral... een nieuwe trainer

Met de afgeronde overname kan Antwerp eindelijk weer vooruitkijken. Sportief directeur Marc Overmars krijgt groen licht om de dossiers die de voorbije maanden stil lagen af te werken, want over drie weken start de Jupiler Pro League al.

Een van de grootste prioriteiten is de terugkeer van Mauricio Benitez. De Argentijnse middenvelder keerde na zijn huurperiode terug naar Boca Juniors, maar Antwerp wil hem definitief overnemen. Nu de financiële onzekerheid verdwenen is, kunnen de onderhandelingen eindelijk worden opgestart.

Toptalenten verlengen

Daarnaast wil Antwerp werk maken van de contractverlengingen van enkele toptalenten. Xander Dierckx, Youssef Hamdaoui en Semm Renders beschikken allemaal over een contract tot 2027. Na het transfervrije vertrek van Zeno Van den Bosch wil de club vermijden dat een gelijkaardig scenario zich opnieuw voordoet, schrijft GvA.

Ook op de transfermarkt blijft Antwerp actief. De Great Old wil extra aanvallende versterking aantrekken om het vertrek van Vincent Janssen op te vangen. De Ecuadoraanse spits Snayder Porozo blijft daarvoor een belangrijke piste, terwijl ook nog een ervaren middenvelder en een linksvoetige centrale verdediger op het verlanglijstje staan.

Tegelijk zal Antwerp ook spelers moeten verkopen. Doelman Taishi Nozawa, vorig seizoen door de supporters uitgeroepen tot Speler van het Jaar, geniet buitenlandse belangstelling. Ook Farouck Adekami staat ondanks een blessuregevoelig seizoen op de radar van verschillende clubs.

Nieuwe trainer zoeken het moeilijkste

Misschien wel de belangrijkste knoop die nog moet worden doorgehakt, is die van de nieuwe hoofdtrainer. Faris Haroun leidt voorlopig de voorbereiding als interimcoach, maar de voormalige middenvelder heeft zelf al aangegeven dat hij die rol niet permanent ambieert.





De zoektocht naar een definitieve T1 kreeg vertraging door de overname, maar met de competitiestart tegen SK Beveren in zicht dringt de tijd. Rik De Mil was lange tijd een droomkandidaat, maar zijn overstap naar AA Gent maakt een komst bijzonder onwaarschijnlijk.

Kortom: hoewel de rust op bestuurlijk vlak is teruggekeerd, wacht Antwerp sportief nog een drukke zomer. Een nieuwe coach, enkele gerichte versterkingen, contractverlengingen én mogelijke uitgaande transfers moeten de komende weken het fundament leggen voor een seizoen waarin de Great Old opnieuw wil meestrijden aan de top.