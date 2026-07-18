Dennis Praet legt duidelijk uit waarom hij voor KV Mechelen koos

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Dennis Praet legt duidelijk uit waarom hij voor KV Mechelen koos
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Dennis Praet heeft na zijn transfer naar KV Mechelen meteen duidelijk gemaakt waarom hij voor Malinwa heeft gekozen. De ervaren middenvelder die in de Jupiler Pro League actief blijft, kijkt uit naar zijn nieuwe hoofdstuk Achter de Kazerne.

Dennis Praet speelde de voorbije jaren al enkele keren in het AFAS Stadion en hield daar telkens een positief gevoel aan over. "Ik heb hier al enkele keren mogen spelen sinds ik terug in België ben. Het is een mooie club, vind ik. Met het nieuwe stadion voelt het echt als een familieclub aan, met een heel goede sfeer. Ik kijk er echt naar uit om hier te spelen”, vertelt hij via de clubkanalen.

Praet voelt zich meteen thuis bij KV Mechelen

De ambities van Praet sluiten ook aan bij die van zijn nieuwe club. KV Mechelen maakte vorig seizoen indruk en de voormalige Rode Duivel hoopt dat de ploeg die lijn kan doortrekken. "Ik zou zeggen dat we moeten proberen om het vorige seizoen te evenaren of zelfs nog beter te doen. Ik vind dat Mechelen vorig jaar een uitstekend seizoen heeft gespeeld."

Met Praet haalt KV Mechelen bovendien heel wat ervaring in huis. De middenvelder kan nu al terugblikken op een lange carrière, waarin hij zowel in België als in het buitenland zijn stempel drukte. Eén hoogtepunt kiezen vindt hij dan ook moeilijk.

"Het is moeilijk om er één specifiek moment uit te pikken. Ik speel ondertussen al veertien of vijftien jaar voetbal. De buitenlandse avonturen waren mooi, de kampioenschappen die ik heb meegemaakt waren mooi… Het is eigenlijk het hele plaatje dat het zo leuk maakt."

Ook bij zijn keuze voor KV Mechelen speelde de reputatie van de club een rol. Praet polste onder meer bij Kobe Corbanie, die zelf eerder de overstap van Antwerp naar Mechelen maakte. "Ik heb inderdaad al wat berichtjes met Kobe gestuurd. Daarnaast ken ik ook jongens die bij Mechelen hebben gespeeld en zij waren stuk voor stuk altijd heel lovend over de club. De keuze was dan ook snel gemaakt."

Voor KV Mechelen betekent de komst van Praet in ieder geval een stevige kwaliteitsinjectie. Zelf lijkt hij alvast bijzonder gemotiveerd om aan zijn nieuwe avontuur te beginnen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
KV Mechelen
Dennis Praet

Meer nieuws

Union krijgt er zeven om de oren en ook Standard gaat onderuit

Union krijgt er zeven om de oren en ook Standard gaat onderuit

17:25
Domenico Tedesco loopt stevig blauwtje bij debuut voor Bologna: zware nederlaag tegen tweedeklasser

Domenico Tedesco loopt stevig blauwtje bij debuut voor Bologna: zware nederlaag tegen tweedeklasser

17:00
Nieuwe transfer lonkt voor Vermeeren: 'vijf clubs volgen Rode Duivel'

Nieuwe transfer lonkt voor Vermeeren: 'vijf clubs volgen Rode Duivel'

16:10
Miljoenenflop van Club Brugge mag na één jaar alweer vertrekken

Miljoenenflop van Club Brugge mag na één jaar alweer vertrekken

15:00
1
Christian Burgess spreekt klare taal over vertrek bij Union

Christian Burgess spreekt klare taal over vertrek bij Union

15:30
Twee spelers op weg naar de uitgang bij Union

Twee spelers op weg naar de uitgang bij Union

14:00
Wordt er een land bevoordeeld op het WK? Vandenbempt ziet opvallend patroon

Wordt er een land bevoordeeld op het WK? Vandenbempt ziet opvallend patroon

14:30
2
Akkoord bereikt: Tzolis levert Club Brugge historische transfersom op

Akkoord bereikt: Tzolis levert Club Brugge historische transfersom op

13:30
2
De werken van Marc Overmars bij Antwerp: deze contracten verlengen en vooral... een nieuwe trainer

De werken van Marc Overmars bij Antwerp: deze contracten verlengen en vooral... een nieuwe trainer

08:00
5
De opvolger van Youri Tielemans is er: Aston Villa breekt clubrecord

De opvolger van Youri Tielemans is er: Aston Villa breekt clubrecord

12:50
Dit is hoeveel Antwerp heeft gekost én wat de rol van Wouter Vandenhaute wordt bij The Great Old

Dit is hoeveel Antwerp heeft gekost én wat de rol van Wouter Vandenhaute wordt bij The Great Old

10:00
37
Genk leverde alweer een topper af: "Hij kan even groot worden als Courtois"

Genk leverde alweer een topper af: "Hij kan even groot worden als Courtois"

12:00
17
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/07: El Ouahdi

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/07: El Ouahdi

11:00
Dit hebben Vandenhaute, Alderweireld en Jaecques te zeggen

Dit hebben Vandenhaute, Alderweireld en Jaecques te zeggen

07:00
8
200 miljoen euro! Real Madrid wil bij Vincent Kompany shoppen

200 miljoen euro! Real Madrid wil bij Vincent Kompany shoppen

11:30
1
AS Roma is geïnteresseerd in een van de sterspelers van Genk

AS Roma is geïnteresseerd in een van de sterspelers van Genk

11:00
1
Belgische voetbalwet krijgt stevige make-over: dit verandert er voor supporters

Belgische voetbalwet krijgt stevige make-over: dit verandert er voor supporters

09:20
11
Sibierski heeft zijn keuze gemaakt, maar miljoenenbod kan alles veranderen bij Anderlecht

Sibierski heeft zijn keuze gemaakt, maar miljoenenbod kan alles veranderen bij Anderlecht

10:30
4
Biedoorlog op komst? KRC Genk speelt het slim met goudhaantje Karetsas nu nieuwe geïnteresseerde opduikt

Biedoorlog op komst? KRC Genk speelt het slim met goudhaantje Karetsas nu nieuwe geïnteresseerde opduikt

09:00
Topdoelman Yann Sommer legt uit waarom hij voor Club Brugge koos

Topdoelman Yann Sommer legt uit waarom hij voor Club Brugge koos

08:30
3
Toekomstig voorzitter Antwerp neemt het woord

Toekomstig voorzitter Antwerp neemt het woord

21:20
2
Paul Gheysens neemt afscheid van Antwerp met pakkende brief

Paul Gheysens neemt afscheid van Antwerp met pakkende brief

20:30
30
BREAKING: Vandenhaute neemt over bij Antwerp

BREAKING: Vandenhaute neemt over bij Antwerp

20:00
53
Weeral zorgen bij Anderlecht over - compleet nieuwe - grasmat: zelfs Europees uitwijken was een optie

Weeral zorgen bij Anderlecht over - compleet nieuwe - grasmat: zelfs Europees uitwijken was een optie

07:20
7
Bocht van 180 graden? Standard heeft zijn beslissing genomen

Bocht van 180 graden? Standard heeft zijn beslissing genomen

22:30
4
🎥 Liedje van ... Haaland gaat na jaren viraal dankzij bekende Noorse DJ

🎥 Liedje van ... Haaland gaat na jaren viraal dankzij bekende Noorse DJ

23:00
1
Nog werk aan de winkel: Club Brugge moet wonden likken

Nog werk aan de winkel: Club Brugge moet wonden likken

22:00
Ex-speler Anderlecht bekent: "Als ik op die manier doorging..."

Ex-speler Anderlecht bekent: "Als ik op die manier doorging..."

21:40
2
OFFICIEEL: Complete verrassing: Dennis Praet heeft een nieuwe club in de Jupiler Pro League

OFFICIEEL: Complete verrassing: Dennis Praet heeft een nieuwe club in de Jupiler Pro League

16/07
19
Bizar verhaal uit Belgisch profvoetbal: "Miljoenen op een rekening in Roemenië om te mogen spelen"

Bizar verhaal uit Belgisch profvoetbal: "Miljoenen op een rekening in Roemenië om te mogen spelen"

21:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/07: Kiyine

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/07: Kiyine

19:30
WK-LIVE 17/7: FIFA opent onderzoek naar spandoek Argentinië

WK-LIVE 17/7: FIFA opent onderzoek naar spandoek Argentinië

20:15
7
Na de zware crash: Sofian Kiyine heeft nieuwe uitdaging beet

Na de zware crash: Sofian Kiyine heeft nieuwe uitdaging beet

19:30
'Club Brugge wil hard toeslaan en heeft acht miljoen euro veil voor JPL-bekende'

'Club Brugge wil hard toeslaan en heeft acht miljoen euro veil voor JPL-bekende'

19:00
1
DONE DEAL: Cercle Brugge en Lierse slaan plots hard toe

DONE DEAL: Cercle Brugge en Lierse slaan plots hard toe

18:30
Union lacht, Ivan Leko zit met levensgroot probleem

Union lacht, Ivan Leko zit met levensgroot probleem

17/07
5

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 07/08 KV Kortrijk KV Kortrijk
Charleroi Charleroi 08/08 OH Leuven OH Leuven
Standard Standard 08/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 08/08 Union SG Union SG
STVV STVV 08/08 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Dit is hoeveel Antwerp heeft gekost én wat de rol van Wouter Vandenhaute wordt bij The Great Old JaKu JaKu over Genk leverde alweer een topper af: "Hij kan even groot worden als Courtois" JaKu JaKu over Miljoenenflop van Club Brugge mag na één jaar alweer vertrekken bardolino bardolino over De werken van Marc Overmars bij Antwerp: deze contracten verlengen en vooral... een nieuwe trainer GertjeFCB GertjeFCB over 'Club Brugge wil hard toeslaan en heeft acht miljoen euro veil voor JPL-bekende' Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Topdoelman Yann Sommer legt uit waarom hij voor Club Brugge koos Lucky Nilis Lucky Nilis over Ex-speler Anderlecht bekent: "Als ik op die manier doorging..." 051961rouche 051961rouche over Et encore, le score aurait dû être plus sévère : pâle prestation du Standard, qui s'incline en amical Artevelde Artevelde over FC Twente - KAA Gent: 2-2 Viva Charleroi Viva Charleroi over Une saison et puis s'en va ? Le Standard a pris sa décision pour Marco Ilaimaharitra Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved