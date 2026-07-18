Dennis Praet legt duidelijk uit waarom hij voor KV Mechelen koos

Dennis Praet heeft na zijn transfer naar KV Mechelen meteen duidelijk gemaakt waarom hij voor Malinwa heeft gekozen. De ervaren middenvelder die in de Jupiler Pro League actief blijft, kijkt uit naar zijn nieuwe hoofdstuk Achter de Kazerne.

Dennis Praet speelde de voorbije jaren al enkele keren in het AFAS Stadion en hield daar telkens een positief gevoel aan over. "Ik heb hier al enkele keren mogen spelen sinds ik terug in België ben. Het is een mooie club, vind ik. Met het nieuwe stadion voelt het echt als een familieclub aan, met een heel goede sfeer. Ik kijk er echt naar uit om hier te spelen”, vertelt hij via de clubkanalen.

Praet voelt zich meteen thuis bij KV Mechelen

De ambities van Praet sluiten ook aan bij die van zijn nieuwe club. KV Mechelen maakte vorig seizoen indruk en de voormalige Rode Duivel hoopt dat de ploeg die lijn kan doortrekken. "Ik zou zeggen dat we moeten proberen om het vorige seizoen te evenaren of zelfs nog beter te doen. Ik vind dat Mechelen vorig jaar een uitstekend seizoen heeft gespeeld."

Met Praet haalt KV Mechelen bovendien heel wat ervaring in huis. De middenvelder kan nu al terugblikken op een lange carrière, waarin hij zowel in België als in het buitenland zijn stempel drukte. Eén hoogtepunt kiezen vindt hij dan ook moeilijk.

"Het is moeilijk om er één specifiek moment uit te pikken. Ik speel ondertussen al veertien of vijftien jaar voetbal. De buitenlandse avonturen waren mooi, de kampioenschappen die ik heb meegemaakt waren mooi… Het is eigenlijk het hele plaatje dat het zo leuk maakt."

Ook bij zijn keuze voor KV Mechelen speelde de reputatie van de club een rol. Praet polste onder meer bij Kobe Corbanie, die zelf eerder de overstap van Antwerp naar Mechelen maakte. "Ik heb inderdaad al wat berichtjes met Kobe gestuurd. Daarnaast ken ik ook jongens die bij Mechelen hebben gespeeld en zij waren stuk voor stuk altijd heel lovend over de club. De keuze was dan ook snel gemaakt."





Voor KV Mechelen betekent de komst van Praet in ieder geval een stevige kwaliteitsinjectie. Zelf lijkt hij alvast bijzonder gemotiveerd om aan zijn nieuwe avontuur te beginnen.