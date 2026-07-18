Dit gaat gevolgen hebben op het veld: zware tegenvaller voor Spanje vlak voor WK-finale

Spanje kende geen ideale laatste aanloop richting de WK-finale tegen Argentinië. De Europese kampioen moest zaterdag zijn laatste training annuleren door hevig onweer in New York en New Jersey.

De ploeg van Luis de la Fuente zou trainen op het Melanie Lane Training Ground in New Jersey. Eerst werd de sessie tijdelijk onderbroken, maar later werd beslist om de training helemaal af te gelasten. Door de storm en het bliksemgevaar mocht Spanje niet meer buiten aan de slag. Dat meldt BBC.

De Spaanse spelers werkten dan maar een opwarming binnen af. Veel meer zat er niet in. Voor een ploeg die zondagavond de grootste wedstrijd van het tornooi speelt, is dat uiteraard niet ideaal. De laatste training voor een finale dient normaal om nog details te slijpen.

Toch zal Spanje dit niet als excuus willen gebruiken. La Roja maakte tot dusver een sterke indruk op het WK en plaatste zich dinsdag voor de finale door Frankrijk met 2-0 te verslaan. Dat gebeurde op een volwassen manier, zonder dat Spanje zijn beste voetbal moest bovenhalen.

Argentinië kon wel trainen

Opvallend is dat Argentinië later wél nog het veld op kon. De wereldkampioen trainde in Morristown, op zo’n acht kilometer van de Spaanse locatie. Ook daar was er vertraging door het weer, maar na 45 minuten konden Lionel Messi en zijn ploegmaats toch aan hun sessie beginnen.

Dat verschil zal in Spanje mogelijk wat frustratie oproepen, al lag de beslissing bij het stormprotocol. In de Verenigde Staten moeten buitensportactiviteiten worden stilgelegd zodra er bliksem of elektrische activiteit wordt gemeten binnen een straal van acht mijl. Pas wanneer er dertig minuten lang geen nieuwe bliksem is, mag er opnieuw worden begonnen.



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Volgens de wereldvoetbalbond FIFA waren er zaterdag geen alternatieve momenten meer beschikbaar voor Spanje. Daardoor moet De la Fuente zijn ploeg zonder laatste veldtraining klaarstomen voor de finale.

Finale tegen Argentinië

De omstandigheden in New York en New Jersey zijn al enkele dagen een thema. Eerder deze week werd ook een gezondheidswaarschuwing rond de luchtkwaliteit uitgevaardigd door rook van bosbranden in Canada.

Zondag draait alles toch weer om voetbal. Spanje neemt het op tegen titelverdediger Argentinië in het New York New Jersey Stadium. Argentinië bereikte de finale na een late comeback tegen Engeland. Spanje doet dat na een sterke zege tegen Frankrijk. Alleen liep de laatste rechte lijn voor La Roja dus een stuk minder rustig dan gehoopt.