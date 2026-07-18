Genk leverde alweer een topper af: "Hij kan even groot worden als Courtois"

Mike Penders staat voor de grootste stap uit zijn nog prille carrière. De voormalige doelman van KRC Genk maakt deze zomer definitief de overstap naar Chelsea, waar hij de concurrentie moet aangaan met Robert Sánchez.

In België gelooft men alvast dat de 20-jarige Limburger het talent heeft om ooit uit te groeien tot een absolute wereldtopper. Penders bewandelt een opvallend gelijkaardig pad als Thibaut Courtois. Ook de huidige doelman van Real Madrid en de Rode Duivels werd als tiener door Chelsea weggeplukt bij Genk.

Dachten dat Chelsea gek was

De Londenaren betaalden destijds ongeveer 17 miljoen pond voor Penders, hoewel hij op dat moment nog geen minuut in de hoofdmacht van Genk had gespeeld. Voormalig Genk-doelmanstrainer Gilbert Roex geeft toe dat die transfersom destijds heel wat wenkbrauwen deed fronsen.

"Wij vonden het eerlijk gezegd een waanzinnig bedrag voor een keeper die nog niet bij de eerste ploeg had gespeeld", vertelt hij aan BBC Sport. "Maar Chelsea had hem al jarenlang intensief gevolgd. Net zoals bij Courtois zagen ze vooral het potentieel."

Dat vertrouwen lijkt intussen niet misplaatst. Penders werkte afgelopen seizoen een sterk uitleenjaar af bij Strasbourg, waar hij vrijwel elke wedstrijd onder de lat stond. Zijn prestaties leverden hem bovendien een selectie op voor de Belgische WK-kern, waar hij samen trainde met... Thibaut Courtois.

Daar maakte Penders ook een uitstekende indruk, dat konden we zelf zien op training. Niet alleen zijn kwaliteiten als doelman vielen op, maar ook zijn rustige persoonlijkheid en professionele ingesteldheid werden geprezen. Eigenschappen die volgens kenners essentieel zijn om de absolute top te bereiken.





Voetenwerk van zwak naar heel goed

Opvallend genoeg was het spel met de voeten vroeger net zijn grootste werkpunt. "Toen Mike als 13-jarige bij Genk arriveerde, was zijn techniek met de bal echt zwak", blikt Roex terug. "Hij was enorm groot en had moeite met zijn coördinatie. Maar ik heb zelden een speler gezien die tussen zijn dertiende en achttiende zo'n spectaculaire progressie maakte."

Die evolutie kwam er volgens zijn voormalige coach vooral dankzij zijn uitzonderlijke mentaliteit. "Hij werkte elke dag ongelooflijk hard en voelde nooit druk. Hij leest het spel uitstekend en begrijpt perfect wanneer hij moet uitkomen of het spel moet openen. Dat maakt hem zo bijzonder."

Penders kan hetzelfde niveau als Courtois halen

Roex ziet dan ook opvallende gelijkenissen met Courtois, die hij destijds eveneens mee opleidde in Genk. "We hebben veel goede doelmannen voortgebracht, zoals Koen Casteels, Nordin Jackers en Martin Van der Voordt. Maar Mike is degene die volgens mij het potentieel heeft om hetzelfde niveau te halen als Thibaut. Zijn rust straalt af op de hele ploeg en dat is goud waard voor een doelman."

Chelsea lijkt voorlopig nog vast te houden aan Robert Sánchez als eerste doelman, maar achter de schermen wordt Penders klaargestoomd voor een grotere rol. Als zijn ontwikkeling zich in hetzelfde tempo blijft voortzetten, zou Genk wel eens opnieuw een doelman van wereldklasse kunnen hebben afgeleverd.