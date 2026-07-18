'JPL-club ziet kapitein plots vertrekken'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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'JPL-club ziet kapitein plots vertrekken'
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Charleroi dreigt vlak voor de start van het nieuwe seizoen zijn aanvoerder kwijt te spelen. Aiham Ousou staat volgens La Dernière Heure dicht bij een transfer naar Ludogorets. De Bulgaarse club werkt aan een deal die de Carolo’s tussen 3 en 4 miljoen euro zou opleveren.

Voor Charleroi zou het vertrek van Ousou geen detail zijn. De centrale verdediger droeg de aanvoerdersband en was de voorbije periode één van de vaste namen achterin. Vrijdag kwam hij nog 80 minuten in actie in de oefenwedstrijd tegen Feyenoord, maar dat zou wel eens zijn laatste optreden voor Sporting geweest kunnen zijn.

Ousou richting Ludogorets

Ousou had op Mambourg nog een contract tot juni 2028. Charleroi haalde hem in januari 2025 weg bij Slavia Praag en kreeg snel waar voor zijn investering. De verdediger speelde 73 wedstrijden voor de Zebra’s en scoorde daarin twee keer.

Toch lijkt zijn periode in Henegouwen nu af te lopen. Ousou wil naar verluidt graag een nieuwe stap zetten, terwijl Charleroi voor een moeilijke keuze staat. Een kapitein laat je niet zomaar vertrekken, maar een bedrag tussen 3 en 4 miljoen euro is ook niet onbelangrijk voor de club.

Leider achterin verdwijnt waarschijnlijk

Sportief zou zijn vertrek wegen. Ousou is 26 jaar, heeft internationale ervaring en brengt intensiteit in de defensie. Hij verzamelde al 12 interlands voor Syrië. Opvallend genoeg kwam hij eerder ook één keer uit voor Zweden, het land waar hij geboren werd.

Zijn parcours is behoorlijk internationaal. Voor zijn passage bij Charleroi speelde hij onder meer voor Cadiz, BK Häcken, AFC Eskilstuna, GAIS en Slavia Praag. Die ervaring maakte hem in Charleroi snel tot een speler waar de ploeg zich aan kon optrekken.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 3 miljoen euro. Een transferbedrag in die grootteorde lijkt dus logisch, al verliest Charleroi wel een speler die moeilijk één op één te vervangen is. Als Ousou effectief naar Ludogorets vertrekt, komt daar nog een belangrijke opdracht bij: een nieuwe leider vinden voor het hart van de verdediging en bij uitbreiding de ploeg.

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