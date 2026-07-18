Nieuwe transfer lonkt voor Vermeeren: 'vijf clubs volgen Rode Duivel'

Arthur Vermeeren staat opnieuw voor een bepalende zomer. De 21-jarige middenvelder ligt nog altijd onder contract bij RB Leipzig, maar zijn toekomst bij de Duitse club is onzeker. Verschillende clubs volgen zijn situatie en vooral Besiktas zou concreet werk willen maken van de Rode Duivel.

Vermeeren maakte begin 2024 de overstap van Antwerp naar Atlético Madrid. Dat moest de grote stap in zijn carrière worden, maar in Spanje kwam hij nauwelijks aan spelen toe. Zijn teller bleef steken op vijf wedstrijden. Nadien volgde RB Leipzig, waar hij vaker in beeld kwam, maar ook daar werd hij nooit echt onmisbaar.

Leipzig houdt deur op een kier

In totaal speelde Vermeeren 39 wedstrijden voor Leipzig. Afgelopen seizoen werd hij ook nog uitgeleend aan Olympique Marseille, waar hij 26 keer in actie kwam. Dat zijn geen dramatische cijfers voor een speler van 21, maar het blijft wel zoeken naar de echte stabiliteit die hij bij Antwerp wél had.

Volgens Fussball Daten is Leipzig niet van plan om Vermeeren zomaar te dumpen. De club kent zijn potentieel en weet dat zijn marktwaarde volgens Transfermarkt nog altijd 20 miljoen euro bedraagt. Toch zou Leipzig bereid zijn om mee te werken aan een vertrek, op voorwaarde dat er een sterk financieel voorstel komt.

De Duitsers denken daarbij aan een bedrag tussen 30 en 35 miljoen euro. Een andere optie is een uitleenbeurt aan een grote club, maar dan liefst met een verplichte aankoopoptie. Leipzig wil met de opbrengst zelf opnieuw de markt op om een meer ervaren middenvelder binnen te halen.

Besiktas wil toeslaan

Besiktas wordt genoemd als één van de clubs die het dossier ernstig bekijkt. De Turkse topclub zoekt extra kwaliteit op het middenveld en ziet in Vermeeren een speler die creativiteit en rust aan de bal kan brengen.





Een definitieve transfer lijkt voor Besiktas financieel moeilijk. De bedragen die Leipzig voor ogen heeft, liggen hoog. Daarom zou de club vooral denken aan een huurdeal met aankoopoptie. Die optie zou rond 15 à 18 miljoen euro kunnen liggen, aangevuld met bonussen en een doorverkooppercentage.

Maar staat Vermeeren zelf open voor een transfer naar Turkije? Hij zou aanvankelijk wat twijfelen over de Süper Lig, maar het vooruitzicht op veel speelminuten kan wel meespelen. Net dat heeft hij op dit moment nodig.

Ook Ajax en Tottenham genoemd

Besiktas is niet alleen. Ook Ajax, Tottenham, Inter en Lazio zouden zijn situatie volgen. Ajax zou Vermeeren zien als een speler die goed past bij de voetbalfilosofie van de club. Tottenham heeft dan weer de financiële middelen om sneller richting de vraagprijs van Leipzig te gaan.

Ook Italië kan een interessante piste zijn. Bij Inter en Lazio zou zijn positiespel en passing goed kunnen passen in de Serie A. Vooral Lazio zou huurformules bekijken.

Voor Vermeeren wordt het vooral belangrijk om de juiste keuze te maken. Na Antwerp ging alles bijzonder snel, misschien zelfs té snel. Zijn talent staat nog altijd overeind, maar deze zomer moet hij vooral een club vinden waar hij opnieuw week na week kan spelen. Dat kan bepalend worden voor de rest van zijn carrière.