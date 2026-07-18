Stijn Stijnen is tevreden: Patro Eisden verrast met terugkeer van voormalige sterkhouder

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Stijn Stijnen is tevreden: Patro Eisden verrast met terugkeer van voormalige sterkhouder
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Patro Eisden haalt een oude bekende terug naar Maasmechelen. Kevin Kis keert na één seizoen bij Olympic Charleroi terug naar de club waar hij eerder al een belangrijke rol speelde. De 35-jarige linksachter moet met zijn ervaring opnieuw van waarde worden voor paars-wit.

De terugkeer van Kis komt niet helemaal uit het niets. De verdediger kent Patro door en door en was tijdens zijn vorige passage een vaste waarde. Hij tekende in 2022 in Maasmechelen en groeide er uit tot een belangrijke pion, niet alleen defensief maar ook in aanvallend opzicht.

Kis terug bij Patro

In totaal speelde Kis al 101 wedstrijden voor Patro Eisden. Daarin scoorde hij zestien keer en gaf hij negen assists. Voor een linksachter zijn dat opvallende cijfers. Ze tonen meteen waarom hij in Maasmechelen altijd meer was dan zomaar een speler in de breedte.

Vorige zomer trok Kis naar Olympic Charleroi. Dat avontuur bij Les Dogues bleef uiteindelijk beperkt tot één seizoen. Nu keert hij terug naar het vertrouwde nest, zoals Patro het zelf aankondigde op sociale media: "Terug van nooit weggeweest."

Stijnen kiest voor ervaring

Coach Stijn Stijnen is tevreden met de komst van de 35-jarige verdediger. Hij ziet in Kis iemand die meteen weet wat Patro vraagt. "Met Kevin terug te halen kies ik voor iemand die het huis kent, die weet wat er verwacht zal worden en omgekeerd. Ik ben van oordeel dat zijn ervaring ons zal helpen om doelstellingen te halen."

Die uitspraak zegt veel over de reden achter de transfer. Kis brengt bovendien opnieuw een pak ervaring mee. Hij begon zijn carrière bij KAS Eupen en speelde later ook voor Fortuna Sittard, Roeselare, Union SG en Lommel SK.

Voor Patro is zijn terugkeer vooral een bewuste keuze voor zekerheid. Kis hoeft zich niet meer te bewijzen in Maasmechelen, maar zal wel moeten tonen dat hij op zijn 35e nog steeds het verschil kan maken. Zijn verleden bij de club geeft hem krediet, zijn ervaring moet nu opnieuw punten opleveren.

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