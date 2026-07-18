Topdoelman Yann Sommer legt uit waarom hij voor Club Brugge koos

Met Yann Sommer heeft Club Brugge deze zomer een absolute topnaam weten binnen te halen. De 37-jarige Zwitser moet Simon Mignolet opvolgen en kijkt vol vertrouwen uit naar zijn nieuwe avontuur bij blauw-zwart. Op de clubkanalen vertelde de ervaren doelman waarom zijn keuze uiteindelijk op Club viel.

Volgens Sommer was het geen moeilijke beslissing. Hij voelde zich vanaf het eerste contact goed bij het project en raakte overtuigd na de gesprekken met de clubleiding en trainer Ivan Leko. Ook de professionele omkadering en de manier waarop Club Brugge voetbalt, speelden een grote rol.

Eerste opdracht is duidelijk

"Ik had meteen een positief gevoel toen ik hier aankwam", legt de Zwitser uit. "Je ziet dat hier alles aanwezig is om op het hoogste niveau te werken. De infrastructuur is uitstekend, ik kende de speelstijl van Club al en de gesprekken met de mensen binnen de club bevestigden dat dit de juiste keuze was."

Intussen werkte Sommer zijn eerste trainingen af met zijn nieuwe ploegmaats. De doelman wil zich zo snel mogelijk integreren, maar beseft ook dat hij dankzij zijn indrukwekkende carrière een belangrijke rol kan spelen binnen de jonge spelersgroep.

The very first chat with 𝐘𝐚𝐧𝐧 𝐒𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫 as a Club Brugge player. 💬✨



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"Mijn eerste opdracht is simpel: een betrouwbare doelman zijn voor Club Brugge. Daarnaast probeer ik mijn ervaring te delen waar dat kan. Ik wil de ploeg helpen, zowel op als naast het veld, maar eerst wil ik iedereen goed leren kennen."





Ondanks zijn 37 jaar denkt Sommer nog lang niet aan stoppen. De voormalige Zwitserse international blijft dezelfde ambitie koesteren als vroeger en wil zich elke dag blijven verbeteren.

Prijzen pakken

"Ik geniet nog altijd enorm van het keepersvak. Zolang ik het gevoel heb dat ik beter kan worden en mijn ploeg iets kan bijbrengen, blijf ik alles geven. Je carrière duurt niet eeuwig, dus wil ik er elke dag het maximale uithalen."

Ook zijn sportieve ambities zijn duidelijk. Sommer kwam niet naar Brugge om zijn carrière rustig uit te bollen. Hij wil prijzen pakken en zich tonen in de Champions League.

"Als we aan het einde van het seizoen kampioen zijn of meerdere trofeeën hebben gewonnen én een sterke Europese campagne hebben gespeeld, dan zal ik tevreden zijn. Maar dat begint allemaal met elke dag hard werken."

Nog veel werk

Ondertussen kende Club Brugge een mindere generale repetitie. In een oefenwedstrijd tegen Heerenveen verloor de landskampioen met 2-3. Sommer kwam nog niet in actie en werd uit voorzorg aan de kant gehouden. Ook Christos Tzolis, die dicht bij een toptransfer naar Arsenal staat, werd niet ingezet.

De Brugse doelpunten kwamen van Romeo Vermant en Nicolo Tresoldi, maar een tweede opeenvolgende oefennederlaag toont aan dat Ivan Leko nog werk heeft richting de competitiestart. Met de terugkeer van de internationals én de komst van Sommer hoopt Club de komende weken wel een versnelling hoger te schakelen.

