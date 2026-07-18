Transfernieuws en Transfergeruchten 18/07: El Ouahdi

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 18/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: El Ouahdi

AS Roma is geïnteresseerd in een van de sterspelers van Genk

<p>Een jaar nadat hij om familiale redenen besloot in België te blijven, zou Zakaria El Ouahdi alsnog kunnen vertrekken bij KRC Genk. Een club uit de Serie A toont interesse in de 24-jarige rechtsback en volgt zijn ontwikkeling op de voet.</p> (Lees meer)