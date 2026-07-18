Twee spelers op weg naar de uitgang bij Union

Union Saint-Gilloise werkt momenteel aan zijn automatismen tijdens de stage in Venray, in Nederlands-Limburg. Dat moet de aanpassing van de nieuwkomers versnellen. In de omgekeerde richting lijken er ook verschillende spelers op weg naar de uitgang.

Union Saint-Gilloise legt de basis voor het nieuwe seizoen ergens halfweg tussen Eindhoven en de grens van Nederland met Duitsland. Binnen de club hoopt iedereen uiteraard dat het opnieuw een jaargang wordt zoals de voorbije seizoenen.

David Hubert is een tevreden trainer. Hij kon vanaf het begin van de voorbereiding al verschillende nieuwkomers verwelkomen. Denk maar aan Nikki Havenaar en Nohim Chibani in de verdediging, Ondrej Kricfalusi en Darius Olaru op het middenveld, of Ilan Hurtevent en Relebohile Mofokeng in de aanval.

Die Zuid-Afrikaanse winger is één van de kleine sensaties van deze voorbereiding. Louis Patris merkte dat al snel. Union plaatste gisteren foto’s van de teambuilding online. Daarop is te zien hoe de speler op de schouders van Mofokeng zit.

Meer was er niet nodig voor de nieuwe Zuid-Afrikaanse community van Union. Zij vonden Patris snel terug op sociale media, begonnen hem massaal te volgen en lieten heel wat reacties achter. Daarin maakten ze de nieuwe vriend van hun landgenoot duidelijk dat ze hem nu al helemaal zien zitten.

Union werkt ook aan uitgaande transfers

Ondanks de goede sfeer in de groep zijn er nog verschillende spelers die mogen vertrekken. Anan Khalaili blijft, ondanks zijn mislukte medische keuring bij Inter, het meest besproken dossier. Maar ook enkele spelers die weinig uitzicht hebben op speelminuten, zouden de groep binnenkort kunnen verlaten.

David Hubert vertelde aan La Dernière Heure dat Marc Giger en Mamadou Barry op zoek mogen naar een nieuwe club. Giger kreeg aan het begin van Huberts periode nog speelminuten, maar komt intussen niet meer voor in zijn plannen.

Barry liet bij momenten goede dingen zien, maar slaagde er niet in om zich echt door te zetten. Omdat Union anderhalf jaar geleden nog 2,55 miljoen euro voor hem betaalde, zou een uitleenbeurt een optie kunnen zijn. Zo kan hij elders opnieuw ritme opdoen.