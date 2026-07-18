Union krijgt er zeven om de oren en ook Standard gaat onderuit

Heel wat Belgische ploegen kwamen opnieuw in actie tijdens de voorbereiding. Voor Standard werd het een pijnlijke namiddag, terwijl Union vooral veel minuten in de benen kreeg tegen PSV. Ook KV Kortrijk en OH Leuven werkten hun oefenwedstrijd af.

Standard onderuit tegen Dunkerque

Standard verloor met 2-0 van Dunkerque. De Rouches keken bij de rust al tegen die achterstand aan en slaagden er nadien niet meer in om de wedstrijd nog open te breken. Voor de Luikenaars blijft het dus zoeken naar automatismen in de voorbereiding.

Standard startte met Dizdarević in doel. Dierckx, Hautekiet, Karamoko, Mortensen, Lawrence, Ilaimaharitra, Mohr, Abid, Nkada en Nsimba begonnen ook aan de wedstrijd. Hautekiet droeg de aanvoerdersband.

Kortrijk speelt gelijk

KV Kortrijk hield Valenciennes op een 1-1-gelijkspel. Jellert Van Landschoot maakte het Kortrijkse doelpunt. Voor de Kerels is het bovendien een drukke dag, want later op de avond staat om 18 uur ook nog een oefenwedstrijd tegen Harelbeke op het programma.

Union krijgt er zeven tegen

Union SG speelde een bijzonder lange oefenwedstrijd tegen PSV. Er werd 150 minuten gevoetbald, verdeeld over twee blokken van 75 minuten. Nieuwe aanwinst Relebohile Mofokeng maakte daarbij zijn eerste minuten voor de landskampioen.

In het eerste blok keek Union snel tegen een 2-0-achterstand aan na goals van Flamingo en Man. Fuseini bracht Union opnieuw in de wedstrijd, maar Mijnans maakte er kort na de pauze 3-1 van. Toch knokten de Brusselaars terug. Fuseini scoorde een tweede keer en Smith zorgde in de 75e minuut voor de 3-3.

In het tweede blok ging het defensief helemaal mis. PSV liep via Van den Berg, Bouhamdi, Bouhoudane en Jones uit tot 7-3.

Leuven wint van Lierse

OH Leuven deed het beter en won met 1-0 van Lierse. Leuven was duidelijk de betere ploeg en had de score verder kunnen opdrijven. Dat gebeurde niet, vooral door de sterke prestatie van Lierse-doelmannen Jarno De Smet en Kiany Vroman. Zij konden bijzonder veel indruk maken.