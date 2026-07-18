Wordt er een land bevoordeeld op het WK? Vandenbempt ziet opvallend patroon

De WK-finale tussen Spanje en Argentinië krijgt nog een extra discussie mee. Peter Vandenbempt ziet geen complot rond Messi en co, maar vindt wel dat de grote sterren op dit toernooi opvallend vaak beslissingen in hun voordeel kregen.

Het WK zit er alweer bijna op. Zondag staat de finale op het programma met een klepper tussen Spanje en Argentinië. Toch is er rond die finale ook een gevoelig thema blijven hangen. Argentinië haalde de eindstrijd, maar niet zonder discussie.

In verschillende wedstrijden waren er momenten waarbij velen vonden dat Messi en co net iets te vaak het voordeel van de twijfel kregen. Peter Vandenbempt ziet daar geen groot complot in, maar helemaal toevallig vindt hij het ook niet.

Argentinië niet zonder discussie

"Er zijn te veel kleine momenten geweest om helemaal toeval te zijn", opende hij bij Het Nieuwsblad. "Ik geloof niet dat scheidsrechters de opdracht krijgen om Argentinië te bevoordelen, maar ik denk wel dat ze beseffen wat het betekent als een speler als Messi uit het toernooi verdwijnt. Dat speelt onbewust mee."

Vandenbempt wijst daarbij vooral naar de context waarin dit WK wordt gespeeld. In de Verenigde Staten draait veel rond entertainment, grote namen en commerciële waarde. Messi is in dat verhaal natuurlijk de grootste trekpleister van allemaal. Volgens Vandenbempt kan dat, bewust of onbewust, ook druk leggen op scheidsrechters.

"Een scheidsrechter weet ook dat hij zijn laatste wedstrijd gefloten heeft als hij Messi met rood van het veld stuurt. Dit is Amerika, waar sport draait rond supersterren. Vedetten zoals Messi moeten zo lang mogelijk in het toernooi blijven voor de organisatoren", zegt hij.





"Yamal kreeg ook geen kaart voor een tackle langs achter op Mbappé", zag hij het ook bij een andere ster gebeuren. "Die laksheid voor de sterren lag er te dik op. Bij Argentinië zag je ook langs de lijn zaken gebeuren die bij andere landen nooit getolereerd zouden worden. Dat geeft toch een vreemd gevoel", besluit Vandenbempt.