🎥 Hoogst uitzonderlijk en onbegrijpelijk: Belg krijgt rood in oefenmatch

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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🎥 Hoogst uitzonderlijk en onbegrijpelijk: Belg krijgt rood in oefenmatch
Foto: © photonews
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Mathis Servais is opnieuw beslissend geweest bij Millwall. Maar vooral Casper De Norre deed van zich spreken... door midden in een oefenwedstrijd een rode kaart te pakken. Het relaas van een voorbereidingsmatch die spannender verliep dan verwacht.

Voor zijn tweede oefenwedstrijd van de voorbereiding nam Millwall het op tegen Eldense, een ploeg uit de Spaanse tweede klasse. Na de nederlaag in de eerste match tegen FC Andorra wilden de Engelsen een heel ander gezicht tonen.

Rode kaarten (meervoud) in oefenwedstrijd

Mathis Servais, die enkele dagen geleden nog het enige doelpunt van zijn team maakte, stond opnieuw in de basis en leverde al vroeg in de wedstrijd een assist af. Millwall was veel scherper dan eerder in de week en  maakte daarna ook de 0-2, een stand die bij de rust op het bord stond.

Met heel wat wissels had de tweede helft normaal gezien een rustige bedoening moeten worden. Maar toch trok de scheidsrechter meteen na de hervatting rood voor Taïryk Arconte. Een vrij zeldzaam tafereel in een oefenmatch, waar spelers doorgaans net wat voorzichtiger zijn om geen onnodige risico's te nemen in wedstrijden zonder inzet.

Casper De Norre op zijn beurt uitgesloten

En wanneer er rood getrokken wordt, grijpt de tegenstander soms in om die sanctie te laten herroepen. In de oefenwedstrijd tussen Anderlecht en AZ vroeg Vitor Bruno de scheidsrechter bijvoorbeeld om een Nederlandse speler niet uit te sluiten, zodat zijn ploeg gewoon elf tegen elf kon blijven voorbereiden.

Het leek erop dat de ref zelf ook nog volop in voorbereiding was. Want enkele minuten na die eerste uitsluiting werd ook Casper De Norre naar de kleedkamer gestuurd, nadat hij pas was ingevallen. Zijn fout? Hij had bij de man in lichtblauw verhaal gehaald nadat een ploegmaat het slachtoffer was geworden van een onsportieve fout.

Met negen man slikte Millwall nog de aansluitingstreffer, maar het hield wel stand tot het einde en won. Minstens is de ploeg meteen ingespeeld om een voorsprong te verdedigen in ondertal. Maar het is duidelijk dat de staf deze scheidsrechter liever niet als spelleider van de wedstrijd had gehad.

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