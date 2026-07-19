🎥 Nathan De Cat laat zich meteen zien bij Hoffenheim na vertrek bij Anderlecht

Nathan De Cat heeft zijn eerste minuten voor Hoffenheim achter de rug. De 17-jarige middenvelder, deze zomer voor 20 miljoen euro overgekomen van Anderlecht, liet in een oefenwedstrijd tegen Freiberg meteen enkele veelbelovende dingen zien.

Nathan De Cat is begonnen aan zijn nieuwe leven in Duitsland. Na zijn vertrek bij Anderlecht trok de 17-jarige middenvelder naar Hoffenheim, waar hij een volgende stap in zijn jonge carrière wil zetten. Beide partijen vonden geen akkoord over een contractverlenging en omdat De Cat nog maar één jaar onder contract lag, besloot paars-wit hem deze zomer te verkopen om een transfervrij vertrek te vermijden.

Derde duurste uitgaande transfer ooit bij Anderlecht

Hoffenheim betaalde 20 miljoen euro voor De Cat, een bedrag dat via bonussen nog kan oplopen. Voor Anderlecht is dat een mooie deal, al wordt zijn marktwaarde door Transfermarkt op 27 miljoen euro geschat.

De transfer behoort meteen tot de drie grootste uitgaande deals in de geschiedenis van de Brusselse club. Alleen Jérémy Doku en Youri Tielemans brachten Anderlecht ooit meer op. Opvallend is dat De Cat bovendien een jaar jonger vertrekt dan Doku en Tielemans destijds, want zij waren allebei 18.

Hoopgevende eerste oefenwedstrijd

Tijdens de voorbereiding bij Hoffenheim kreeg de Rode Duivel al de kans om zich te tonen. In de oefenwedstrijd tegen Freiberg, die met 0-3 werd gewonnen, liet De Cat enkele knappe dingen zien.

In beelden die nadien werden uitgelicht, was te zien hoe hij met lange passes uitpakte, ballen recupereerde en ook verdedigend goed werk leverde in zijn eigen zestien. Het was alvast een bemoedigende eerste indruk van de jonge Belg bij zijn nieuwe club.





🎥| 🇧🇪 Nathan De Cat highlights in his debut for Hoffenheim last night #TSG 💙 pic.twitter.com/IF1nmrjqsi — Absolute Belgian Fans 🇧🇪 (@BelgianFans) July 19, 2026

De Cat zal moeten knokken voor een basisplaats

Na één oefenwedstrijd mogen uiteraard nog geen grote conclusies worden getrokken, maar de eerste indrukken zijn alvast positief. Zodra de Bundesliga van start gaat, zal het tempo echter een stuk hoger liggen en wacht er stevige concurrentie.

De middenvelder zal het vertrouwen van zijn trainer moeten winnen en elke speelminuut die hij krijgt optimaal moeten benutten. Als De Cat regelmatig aan spelen toekomt in de Bundesliga en de Europa League, kan hij opnieuw een belangrijke stap zetten in zijn ontwikkeling.