Boskamp haalt uit: "Met die mafketels weet je nooit"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Boskamp haalt uit: "Met die mafketels weet je nooit"
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Het WK loopt op zijn einde. De erg lange competitie zal binnenkort een ploeg tot wereldkampioen kronen. Intussen duiken overal de eerste evaluaties van het toernooi op. En uiteraard gaat het ook over Messi, die naar verwachting zijn laatste WK-wedstrijd zal spelen.

Zondag staat Lionel Messi waarschijnlijk voor de laatste WK-finale van zijn indrukwekkende carrière. Volgens Johan Boskamp is de Argentijnse superster nog altijd in topvorm, al verwacht de analist dat Spanje uiteindelijk de wereldtitel pakt.

Boskamp blikte in Het Belang van Limburg vooruit op de finale tussen Spanje en Argentinië. Hoewel hij Spanje als favoriet ziet, waarschuwt hij dat de Zuid-Amerikanen altijd iets extra's kunnen brengen: "Ik denk aan Spanje. Simpelweg omdat dat de beste ploeg is. Maar met die zotte Argentijnen weet je nooit. Zodra ze dat blauw-witte shirt aantrekken en hun volkslied horen, overtreffen ze zichzelf. Het blijft een bijzondere ploeg," benadrukt hij.

Spanje wereldkampioen, maar let op voor de Argentijnen

De voormalige trainer van Anderlecht en Standard is vooral onder de indruk van de vorm van Messi, die volgens hem nog altijd het verschil maakt op het hoogste niveau: "Tien werkmieren en één koningin. Ik weet niet wat hij eet, maar dat kleine mannetje lijkt jaar na jaar beter te worden. Die Messi speelt echt ongelooflijk goed. Zeker als hij op rechts speelt."

Volgens Boskamp is hij de grootste kandidaat voor de prijs van beste speler van het WK. Toch was tot en met de halve finales iemand anders voor hem de uitblinker: "Ik vond Bellingham de beste tot de halve finales. Maar net als Kane scoorde hij niet meer tegen Argentinië. Dat was de verdienste van Argentinië. Die twee werden zo goed bewaakt dat ze in die match amper aan de bal kwamen", gaat de Nederlander verder.

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Ondanks alle lof voor Messi blijft Boskamp ervan overtuigd dat Spanje het zondag zal halen. Volgens hem is de ploeg van Luis de la Fuente collectief net iets sterker: "Frankrijk was mijn topfavoriet en Spanje mijn belangrijkste outsider. Het is misschien niet de meest spectaculaire ploeg, maar wat ze doen, doen ze ongelooflijk goed. De tegenstander vastzetten, de bal in de ploeg houden en op het juiste moment toeslaan. Ik ben benieuwd of de Argentijnen daar een antwoord op zullen vinden."

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