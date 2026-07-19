OFFICIEEL: Dieumerci Ndongala maakt opvallende comeback in België

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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OFFICIEEL: Dieumerci Ndongala maakt opvallende comeback in België
Foto: © photonews
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Dieumerci Ngongala zat sinds het einde van zijn avontuur in de Turkse tweede klasse zonder club. Hij heeft nu onderdak gevonden in de Challenger Pro League, bij Francs Borains. Een mooie versterking voor Yves Vanderhaeghe.

Het is inmiddels zes jaar geleden dat Dieumerci Ndongala de Belgische competitie verliet, toen hij in 2020 van Genk naar APOEL Nicosia trok. De ex-dribbelaar van Charleroi bleef vijf jaar op Cyprus, waar hij twee jaar geleden kampioen werd onder een zekere Ricardo Sá Pinto.

Vorige zomer trok Ndongala naar Bandirma Spor, in de Turkse tweede klasse. Maar hij maakte het seizoen niet af: door achterstallige lonen besloot hij in april zijn contract te verbreken. Sindsdien was hij transfervrij.

Francs Borains ruiken een buitenkansje

Hij is uiteindelijk terug in België terechtgekomen. Francs Borains heeft zijn komst aangekondigd. De 35-jarige flankaanvaller tekende tot juni volgend jaar in het Stade Robert Urbain, met een optie op een extra seizoen.

Ondanks zijn inmiddels gevorderde leeftijd heeft Ndongala nog heel wat te bieden aan de Henegouwse club: zijn vinnigheid is niet verdwenen met de jaren en hij brengt veel ervaring mee.

Als Yves Vanderhaeghe zich na het pensioen van Sébastien Dewaest zorgen maakte op dat vlak, dan is dat nu verholpen: Dieumerci Ndongala won in België alles (een Beker met Standard, de landstitel met Genk) en heeft niet minder dan 46 Europese duels op zijn cv staan.

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