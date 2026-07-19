Premier League lonkt voor sterkhouder Union: eerste bod ligt op tafel

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Premier League lonkt voor sterkhouder Union: eerste bod ligt op tafel
Foto: © photonews
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Kjell Scherpen kan Union SG alweer verlaten. De Nederlandse doelman staat in de belangstelling van Ipswich Town en die interesse is intussen concreet geworden. Volgens AD heeft de Engelse club een bod uitgebracht en wordt er onderhandeld met Union over een transfer.

De interesse van Ipswich was al langer bekend, maar nu lijkt het dossier in beweging te komen. De Premier League-promovendus wil Scherpen naar Engeland halen en de algemene verwachting is dat er snel een akkoord kan volgen.

Ipswich duwt door voor Scherpen

Voor Union zou dat opnieuw een stevige uitgaande transfer kunnen worden. De Brusselaars namen Scherpen afgelopen zomer voor 2 miljoen euro over van Brighton. Amper een jaar later bedraagt zijn marktwaarde volgens Transfermarkt al 8 miljoen euro. Union zit bovendien nog goed, want de doelman ligt tot juni 2028 onder contract.

Toch kan een transfer logisch zijn als Ipswich met een aantrekkelijk voorstel komt. Scherpen heeft zich in Brussel opnieuw in de kijker gespeeld en is op 26-jarige leeftijd klaar voor een nieuwe stap.

Terugkeer naar Engeland

Voor Scherpen zou het een terugkeer naar Engeland betekenen. Hij maakte in 2021 al de overstap van Ajax naar Brighton, maar dat avontuur werd geen succes. Bij de Seagulls kwam hij slechts één keer in actie. Daarna volgden verschillende uitleenbeurten, waaronder ook een passage bij KV Oostende.

Bij Union kreeg Scherpen opnieuw een duidelijker sportief verhaal. Hij werd er belangrijk en kon tonen waarom hij ooit als groot Nederlands keeperstalent werd gezien. Zijn lengte, bereik en aanwezigheid in doel maken hem een opvallend profiel, zeker voor Engelse clubs.

Ipswich promoveerde naar de Premier League en zoekt versterking om zich op het hoogste niveau te wapenen. Een doelman met ervaring in België, Nederland en Engeland past in dat plaatje.

Voor Union dreigt sportief wel een lastig dossier. Financieel kan het echter opnieuw een mooie zaak worden. Union kocht hem goedkoop, zag zijn waarde stijgen en kan nu mogelijk stevig cashen. De komende dagen moeten duidelijk maken hoe snel Ipswich en Union elkaar vinden.

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