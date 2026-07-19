'PSG drukt door voor verrassende speler Club Brugge'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'PSG drukt door voor verrassende speler Club Brugge'
Foto: © photonews
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De topclubs staan in de rij op Jan Breydel. Heel wat spelers zouden de club kunnen gaan verlaten en daarbij worden heel wat topbedragen genoemd. PSG klopt nu ook aan voor Kyriani Sabbe. Het laatste woord is er zeker nog niet over gezegd, ook al is de interesse ondertussen al eventjes bezig.

Heel wat teams zouden er Kyriani Sabbe graag bij hebben deze zomer. En dus zou er wel eens een topdeal kunnen gaan aankomen. Nadat eerder onder meer Marseille en Newcastle United zich al geroerd hebben voor de rechtsachter, is het steeds duidelijker aan het worden dat er nog meer ploegen wel wat zien in hem.

Sabbe heeft er een uitstekend seizoen opzitten bij blauw-zwart en loopt op die manier net als heel veel andere spelers van Club Brugge in de kijker. De absolute topclubs hebben dat ook stilaan door en dat is er ook aan te zien.

PSG aast op Kyriani Sabbe van Club Brugge

De scouts zaten de afgelopen maanden meermaals in de stadions voor hem en alle topclubs hebben goede rapporten over hem kunnen opschrijven. Het WK haalde hij door een blessure niet, maar op termijn kan/zal hij een vaste waarde worden bij de Rode Duivels ook.

Club Brugge hoopt op de absolute jackpot. Transfermarkt schat de waarde van Sabbe ondertussen al op 8 miljoen euro, maar dat lijkt een onderschatting als teams als PSG aan de deur staan te kloppen. En dus kan er een veelvoud verwacht worden.

PSG wil Real Madrid en andere topclubs aftroeven voor Kyriani Sabbe


Volgens Jeunes Footeux zijn ook PSG en Real Madrid onder meer geïnteresseerd in Sabbe. Zeker nu Hakimi lijkt te gaan vertrekken bij PSG is het duidelijk dat de Parijzenaars een opvolger willen en nodig hebben en daarbij denken ze meer dan ooit aan Sabbe. Afgelopen seizoen was hij goed voor drie goals en vier assists in niet minder dan veertig wedstrijden voor blauw-zwart. Zonder zijn verstuikte enkel had hij ook in de play-offs van nog meer waarde kunnen zijn.

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Kyriani Sabbe

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