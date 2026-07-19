Transfernieuws en Transfergeruchten 19/07: Ndongala

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 19/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Ndongala

OFFICIEEL: Dieumerci Ndongala maakt opvallende comeback in België

Dieumerci Ngongala zat sinds het einde van zijn avontuur in de Turkse tweede klasse zonder club. Hij heeft nu onderdak gevonden in de Challenger Pro League, bij Francs Borains. Een mooie versterking voor Yves Vanderhaeghe. (Lees meer)