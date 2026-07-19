WK-LIVE 19/7: Infantino spreekt over beste WK ooit
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Frankrijk en Engeland serveren ongezien spektakel met 10(!) doelpunten
Het minste wat we kunnen zeggen is dat Engeland en Frankrijk in de strijd om de derde plaats voor spanning en spektakel hebben gezorgd. We kregen niet minder dan tien doelpunten te zien in 90 minuten topvoetbal. (Lees meer)
Infantino: "Beste WK ooit"
FIFA-voorzitter Gianni Infantino is trots en tevreden over het verloop van het WK, dat bijna ten einde loopt. Hij beweert zelfs dat dit WK “het beste uit de geschiedenis” van het toernooi is. De finale van zondag moet dus de kers op de taart worden.
Geschenk van de goden
"Deze finale is een geschenk van de voetbalgoden", opent Gianni Infantino in een gesprek met Marca. "We hebben Léo Messi, Lamine Yamal en nog veel andere uitzonderlijke spelers. Het is ongelooflijk. Dit zijn de twee beste ploegen van dit moment. Ze verdienen het om in de finale te staan en ze hebben uitzonderlijk goed gespeeld."
"Het was niet makkelijk om hier te raken. Er deden 48 teams mee, er waren geweldige wedstrijden en het was een bijzonder zwaar WK. Deze finale wordt vuurwerk. Het wordt ongelooflijk. De wereld zal even stilvallen tijdens de wedstrijd", vertelt hij aan de Spaanse krant.
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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