WK-LIVE 19/7: Infantino spreekt over beste WK ooit

Redactie
| Reageer
WK-LIVE 19/7: Infantino spreekt over beste WK ooit
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Frankrijk en Engeland serveren ongezien spektakel met 10(!) doelpunten

Frankrijk en Engeland serveren ongezien spektakel met 10(!) doelpunten

Het minste wat we kunnen zeggen is dat Engeland en Frankrijk in de strijd om de derde plaats voor spanning en spektakel hebben gezorgd. We kregen niet minder dan tien doelpunten te zien in 90 minuten topvoetbal. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Infantino: "Beste WK ooit"

FIFA-voorzitter Gianni Infantino is trots en tevreden over het verloop van het WK, dat bijna ten einde loopt. Hij beweert zelfs dat dit WK “het beste uit de geschiedenis” van het toernooi is. De finale van zondag moet dus de kers op de taart worden.

Geschenk van de goden

"Deze finale is een geschenk van de voetbalgoden", opent Gianni Infantino in een gesprek met Marca. "We hebben Léo Messi, Lamine Yamal en nog veel andere uitzonderlijke spelers. Het is ongelooflijk. Dit zijn de twee beste ploegen van dit moment. Ze verdienen het om in de finale te staan en ze hebben uitzonderlijk goed gespeeld."

"Het was niet makkelijk om hier te raken. Er deden 48 teams mee, er waren geweldige wedstrijden en het was een bijzonder zwaar WK. Deze finale wordt vuurwerk. Het wordt ongelooflijk. De wereld zal even stilvallen tijdens de wedstrijd", vertelt hij aan de Spaanse krant.

Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief

Meer nieuws

'PSG drukt door voor verrassende speler Club Brugge'

'PSG drukt door voor verrassende speler Club Brugge'

09:00
Frankrijk en Engeland serveren ongezien spektakel met 10(!) doelpunten

Frankrijk en Engeland serveren ongezien spektakel met 10(!) doelpunten

08:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/07: Ndongala

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/07: Ndongala

07:00
OFFICIEEL: Dieumerci Ndongala maakt opvallende comeback in België

OFFICIEEL: Dieumerci Ndongala maakt opvallende comeback in België

07:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/07: Ousou - Engelhardt - Rogers - Onyedika - Kis - Raskin - El Ouahdi

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/07: Ousou - Engelhardt - Rogers - Onyedika - Kis - Raskin - El Ouahdi

22:30
Opvallend: Peter Vandenbempt bestolen op het WK

Opvallend: Peter Vandenbempt bestolen op het WK

23:00
5
'JPL-club ziet kapitein plots vertrekken'

'JPL-club ziet kapitein plots vertrekken'

22:30
Streep door de rekening: Club Brugge grijpt naast gehoopte versterking

Streep door de rekening: Club Brugge grijpt naast gehoopte versterking

22:00
Chelsea haalt portefeuille boven: 138 miljoen euro voor Premier League-ster

Chelsea haalt portefeuille boven: 138 miljoen euro voor Premier League-ster

21:30
2
Persoonlijk akkoord bereikt: Club Brugge dreigt sterkhouder kwijt te raken

Persoonlijk akkoord bereikt: Club Brugge dreigt sterkhouder kwijt te raken

21:01
3
Dit gaat gevolgen hebben op het veld: zware tegenvaller voor Spanje vlak voor WK-finale

Dit gaat gevolgen hebben op het veld: zware tegenvaller voor Spanje vlak voor WK-finale

20:30
Stijn Stijnen is tevreden: Patro Eisden verrast met terugkeer van voormalige sterkhouder

Stijn Stijnen is tevreden: Patro Eisden verrast met terugkeer van voormalige sterkhouder

20:00
Nicolas Raskin kan na WK toptransfer maken

Nicolas Raskin kan na WK toptransfer maken

19:30
KAA Gent blijft overeind in dubbele test, KRC Genk en Cercle Brugge bijten in het zand

KAA Gent blijft overeind in dubbele test, KRC Genk en Cercle Brugge bijten in het zand

18:50
4
Dennis Praet legt duidelijk uit waarom hij voor KV Mechelen koos

Dennis Praet legt duidelijk uit waarom hij voor KV Mechelen koos

18:00
6
Union krijgt er zeven om de oren en ook Standard gaat onderuit

Union krijgt er zeven om de oren en ook Standard gaat onderuit

17:25
Domenico Tedesco loopt stevig blauwtje bij debuut voor Bologna: zware nederlaag tegen tweedeklasser

Domenico Tedesco loopt stevig blauwtje bij debuut voor Bologna: zware nederlaag tegen tweedeklasser

17:00
Nieuwe transfer lonkt voor Vermeeren: 'vijf clubs volgen Rode Duivel'

Nieuwe transfer lonkt voor Vermeeren: 'vijf clubs volgen Rode Duivel'

16:10
8
Christian Burgess spreekt klare taal over vertrek bij Union

Christian Burgess spreekt klare taal over vertrek bij Union

15:30
Miljoenenflop van Club Brugge mag na één jaar alweer vertrekken

Miljoenenflop van Club Brugge mag na één jaar alweer vertrekken

15:00
2
Wordt er een land bevoordeeld op het WK? Vandenbempt ziet opvallend patroon

Wordt er een land bevoordeeld op het WK? Vandenbempt ziet opvallend patroon

14:30
2
Twee spelers op weg naar de uitgang bij Union

Twee spelers op weg naar de uitgang bij Union

14:00
Akkoord bereikt: Tzolis levert Club Brugge historische transfersom op

Akkoord bereikt: Tzolis levert Club Brugge historische transfersom op

13:30
3
De opvolger van Youri Tielemans is er: Aston Villa breekt clubrecord

De opvolger van Youri Tielemans is er: Aston Villa breekt clubrecord

12:50
Genk leverde alweer een topper af: "Hij kan even groot worden als Courtois"

Genk leverde alweer een topper af: "Hij kan even groot worden als Courtois"

12:00
20
200 miljoen euro! Real Madrid wil bij Vincent Kompany shoppen

200 miljoen euro! Real Madrid wil bij Vincent Kompany shoppen

11:30
1
AS Roma is geïnteresseerd in een van de sterspelers van Genk

AS Roma is geïnteresseerd in een van de sterspelers van Genk

11:00
1
Sibierski heeft zijn keuze gemaakt, maar miljoenenbod kan alles veranderen bij Anderlecht

Sibierski heeft zijn keuze gemaakt, maar miljoenenbod kan alles veranderen bij Anderlecht

10:30
5
Dit is hoeveel Antwerp heeft gekost én wat de rol van Wouter Vandenhaute wordt bij The Great Old

Dit is hoeveel Antwerp heeft gekost én wat de rol van Wouter Vandenhaute wordt bij The Great Old

10:00
52
Belgische voetbalwet krijgt stevige make-over: dit verandert er voor supporters

Belgische voetbalwet krijgt stevige make-over: dit verandert er voor supporters

18/07
11
Biedoorlog op komst? KRC Genk speelt het slim met goudhaantje Karetsas nu nieuwe geïnteresseerde opduikt

Biedoorlog op komst? KRC Genk speelt het slim met goudhaantje Karetsas nu nieuwe geïnteresseerde opduikt

18/07
Topdoelman Yann Sommer legt uit waarom hij voor Club Brugge koos

Topdoelman Yann Sommer legt uit waarom hij voor Club Brugge koos

18/07
4
De werken van Marc Overmars bij Antwerp: deze contracten verlengen en vooral... een nieuwe trainer

De werken van Marc Overmars bij Antwerp: deze contracten verlengen en vooral... een nieuwe trainer

18/07
9
Weeral zorgen bij Anderlecht over - compleet nieuwe - grasmat: zelfs Europees uitwijken was een optie

Weeral zorgen bij Anderlecht over - compleet nieuwe - grasmat: zelfs Europees uitwijken was een optie

18/07
7
Dit hebben Vandenhaute, Alderweireld en Jaecques te zeggen

Dit hebben Vandenhaute, Alderweireld en Jaecques te zeggen

18/07
8
🎥 Liedje van ... Haaland gaat na jaren viraal dankzij bekende Noorse DJ

🎥 Liedje van ... Haaland gaat na jaren viraal dankzij bekende Noorse DJ

17/07
1

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Kleine Finale
Frankrijk Frankrijk 4-6 Engeland Engeland

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Opvallend: Peter Vandenbempt bestolen op het WK RememberLierse RememberLierse over Dit is hoeveel Antwerp heeft gekost én wat de rol van Wouter Vandenhaute wordt bij The Great Old André Coenen André Coenen over Nieuwe transfer lonkt voor Vermeeren: 'vijf clubs volgen Rode Duivel' MALYNWA MALYNWA over Chelsea haalt portefeuille boven: 138 miljoen euro voor Premier League-ster Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Akkoord bereikt: Tzolis levert Club Brugge historische transfersom op DonEddy1976 DonEddy1976 over De werken van Marc Overmars bij Antwerp: deze contracten verlengen en vooral... een nieuwe trainer TatstOn TatstOn over Sibierski heeft zijn keuze gemaakt, maar miljoenenbod kan alles veranderen bij Anderlecht We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Persoonlijk akkoord bereikt: Club Brugge dreigt sterkhouder kwijt te raken titof161 titof161 over Une saison et puis s'en va ? Le Standard a pris sa décision pour Marco Ilaimaharitra Union 60 Union 60 over "Médaille en chocolat" : la France pas du tout emballée à l'idée de disputer la petite finale Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved