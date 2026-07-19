'Zulte Waregem wil Italianen en Portugezen te snel af zijn voor winger'

Dan toch versterking voor Zulte Waregem op komst? Essevee zou interesse tonen in Istvan Atrok, een twintigjarige linksbuiten van MTK Boedapest. Of hij de absolute prioriteit is van Zulte Waregem? Dat durven we niet luidop zeggen.

Het is een bericht vanuit de Hongaarse media, waar Zulte Waregem genoemd wordt als de meest waarschijnlijke nieuwe bestemming van Istvan Atrok. De 20-jarige linksbuiten kan ook naar Parma of Rio Ave, maar Essevee zou het meeste kans maken.

De meest concrete geïnteresseerde partij is volgens de Hongaren op dit moment de Belgische eersteklasser Zulte Waregem, waarmee MTK in een vergevorderd stadium van de onderhandelingen verkeert. Mogelijk wordt er de komende dagen een akkoord bereikt, al heeft de club uit Boedapest het Belgische bod naar verluidt nog niet geaccepteerd.

Zulte Waregem moet Parma en Rio Ave aftroeven voor Istvan Atrok

Er lijkt zo eindelijk wat beweging te komen op de transfermarkt van Zulte Waregem. De West-Vlamingen hebben tot dusver nog niet al te veel zaakjes gedaan en dus zou de deal met MTK Boedapest van pas kunnen komen.

De gewezen jeugdinternational van Hongarije staat nog steeds te boek als een groot talent in eigen land. Vorig seizoen was hij in de hoogste Hongaarse afdeling goed voor zes doelpunten en twee assists. Met ook nog eens de bekerwedstrijden erbij gaat dat naar zeven goals en vier assists in 33 wedstrijden, zeker geen slechte cijfers.

Zulte Waregem wil ook nog andere spelers dan Atrok

De jonge Hongaar heeft volgens de gespecialiseerde website Transfermarkt dan ook een waarde van 500.000 euro. Daarom is hij dus spek naar de bek van Essevee, maar er zijn ook kapers op de kust vanuit onder meer Italië en Portugal. Rest de vraag: hoe hard wil Zulte Waregem het spelen?





Volgens Het Laatste Nieuws zouden er andere prioriteiten zijn aan De Gaverbeek en dus is de transfer van Atrok nog niet meteen het eerste of meest dringende plan. Al kan dat ook meteen een strategie zijn om de prijs van de Hongaar een beetje te laten dalen.