De verrassende koning van de speelminuten over alle WK-landen heen ... is Belg

Het WK zit erop. De Rode Duivels hebben er de kwartfinale weten te bereiken. Het mag daar ook onder meer een verrassende Belg voor danken, die andermaal van groot belang was voor zijn team. Net zoals hij dat ook al was voor Club Brugge.

Wie had een jaar of drie jaar geleden durven voorspellen dat Brandon Mechele een van de absolute sterkhouders van de Rode Duivels zou zijn? Niemand, durven we vermoeden. Maar het was op het afgelopen WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gewoon het geval.

En de Belg deed het goed. Hij speelde in alle wedstrijden mee en was de zekerheid achterin. Wie naast hem ging plaatsnemen was veel meer zin voor debat. Theate, Ngoy, de geblesseerde Debast: veel namen passeerden de revue en het werd vooral Ngoy in de praktijk.

Brandon Mechele is de rustige vastheid van Club Brugge én Rode Duivels

Maar Mechele? Die ging sowieso spelen. Op die manier bewijst de speler van Club Brugge eens te meer hoe belangrijk hij is voor de Belgische nationale ploeg. Zoals hij dat ook al veel langer dan vandaag is voor blauw-zwart zelf. En dat is er ook aan te zien als we ook kijken naar de cijfers.

Temeer hij ook heel graag speelt. En veel speelt. Samen met Hans Vanaken wil hij bij de allergrootsten in de geschiedenis gaan horen van Club Brugge. Door de vele jaren dat ze al in Jan Breydel spelen, pakken ze ook veel titels binnen. Maar het gaat over meer dan titels, het gaat ook over wedstrijden.







Mechele is zelden tot nooit geblesseerd en hij wil zich dan ook blijvend laten zien bij Club Brugge, zodat hij het meeste aantal wedstrijden ooit kan spelen voor het team. Alle toppers uit het verleden is hij bijna gepasseerd, maar Hans Vanaken zal voorlopig ook nog voor hem blijven staan in de ranglijsten wat dat betreft.

Ook afgelopen seizoen was Mechele van goudwaarde voor Club Brugge en hij miste ook quasi geen enkele minuut. Aan het einde van het seizoen klokte hij af op niet minder dan 5008 speelminuten bij blauw-zwart over alle competities heen. En dat zijn er veel.

Niemand kan Brandon Mechele aftroeven als het gaat over speelminuten op clubniveau

Heel veel zelfs. Meer nog: geen enkele speler die aanwezig was op het WK verzamelde meer minuten bij zijn team. Mechele maakte op die manier dus nog meer indruk dan hij al deed en dat is ook internationaal zeker rondgegaan.

Virgil Van Dijk heeft alles samen wel 5661 minuten verzameld, maar daar waren dus ook de interlands bij - waarvan Mechele er begin van het vorig seizoen wat minder speelde. Hans Vanaken volgt volgens die statistieken met 5310 minuten overigens op plaats drie, na Leo Pereira.

Mechele staat daar dan op vijf met 5281 minuten, na Vitinha op plaats vier. En met Thibaut Courtois stond er zelfs nog een derde Belg in de top-10, op de tiende plaats. Kan Mechele ook volgend seizoen verder gaan op zijn elan? Dat lijkt iedereen te hopen. En er zijn geen redenen op iets anders te vermoeden.