Nieuwe miljoenendeal in de maak bij Club Brugge: persoonlijk akkoord is er al

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe miljoenendeal in de maak bij Club Brugge: persoonlijk akkoord is er al
Foto: © photonews
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Club Brugge heeft zijn pijlen gericht op Edmund Baidoo. Blauw-zwart wil de 20-jarige aanvaller van RB Salzburg naar België halen en zou inmiddels ook al een stevig bod op tafel hebben gelegd. Met de speler zelf lijkt er alvast geen probleem meer te zijn.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri heeft Club Brugge een pakket ter waarde van negen miljoen euro voorgesteld aan RB Salzburg. De onderhandelingen tussen beide clubs zijn aan de gang. Baidoo zou zelf al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de Belgische landskampioen.

Bod van negen miljoen euro

Daarmee is een eerste belangrijke stap gezet, maar Club moet er uiteraard nog uit zien te komen met Salzburg. De Oostenrijkers hebben de Ghanees nog voor lange tijd onder contract. Zijn huidige verbintenis loopt tot juni 2029, waardoor Salzburg niet onder druk staat om snel te verkopen.

Volgens Transfermarkt bedraagt de marktwaarde van Baidoo acht miljoen euro. Het voorgestelde pakket van Club Brugge ligt daar dus iets boven, al is niet duidelijk hoe de negen miljoen euro precies is opgebouwd.

Snel parcours richting Salzburg

Baidoo heeft op korte tijd een opvallend parcours afgelegd. Nog geen halfjaar voordat hij naar Oostenrijk trok, speelde hij namelijk nog in zijn thuisland Ghana bij AsanSka FC. De Noorse club Sogndal pikte hem daar op en gaf hem zijn kans in Europa.

In de zomer van 2024 volgde alweer de volgende stap. RB Salzburg betaalde 3,3 miljoen euro om hem naar Oostenrijk te halen. Sindsdien kwam de jonge aanvaller 68 keer in actie. Daarin was hij goed voor twaalf doelpunten en zeven assists.

Baidoo is in de eerste plaats een spits en past met zijn leeftijd ook in het transferbeleid dat Club Brugge de voorbije jaren vaak hanteerde: jonge spelers halen die nog groeimarge hebben en tegelijk snel een rol kunnen spelen.

Dat Baidoo zelf al ja heeft gezegd tegen een overstap naar Brugge, maakt het dossier alvast concreet. Club Brugge moet nu vooral nog met Salzburg tot een vergelijk komen.

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