Nieuwe update over Amadou Onana na zware WK-blessure: lange revalidatie wacht

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe update over Amadou Onana na zware WK-blessure: lange revalidatie wacht
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Amadou Onana heeft de eerste belangrijke stap gezet in een lange revalidatie. De middenvelder van de Rode Duivels werd in Lyon met succes geopereerd aan zijn knie, zo meldt het Franse persbureau AFP. Hij zou tot negen maanden buiten strijd zijn.

Onana liep de blessure ongeveer twee weken geleden op tijdens de WK-wedstrijd van België tegen de Verenigde Staten. Hij ging neer en al snel werd duidelijk dat het om een ernstig probleem ging. De middenvelder kon niet verder en moest meteen vervangen worden.

Zware blessure op het WK

Na zijn wissel werd Onana verder onderzocht. Niet veel later keerde hij wel terug om de rest van de wedstrijd te volgen, maar dat deed hij op krukken. Een beeld dat weinig goeds voorspelde. Romelu Lukaku droeg zijn doelpunt al op aan de middenvelder.

Voor de Rode Duivels liep de wedstrijd zelf wel goed af. België won overtuigend met 1-4 en plaatste zich zo voor de kwartfinales van het WK. Onana zag van aan de kant hoe zijn ploegmaats de kwalificatie veiligstelden, maar voor hem persoonlijk was het tornooi op dat moment voorbij.

Intussen is Onana geopereerd. De ingreep vond plaats in het privéziekenhuis Jean-Mermoz in Lyon en werd uitgevoerd door dokter Bertrand Sonnery-Cottet. Volgens AFP verliep de operatie succesvol.

Tot negen maanden buiten strijd

Daarmee begint nu het lange herstel. Onana zou tot negen maanden niet inzetbaar kunnen zijn, waardoor hij nog geruime tijd aan de kant staat. Dat is niet alleen een zware klap voor de speler zelf, maar ook voor Aston Villa, dat een belangrijke kracht op het middenveld lange tijd moet missen.

De operatie is achter de rug, maar het grootste deel van het werk moet nog beginnen. Met een mogelijke afwezigheid van negen maanden wacht Onana een lange revalidatie voor hij opnieuw aan voetballen kan denken.

Met Youri Tielemans zal hij bij Aston Villa in ieder geval niet meer op het veld staan. De aanvoerder van de Rode Duivels vertrok onlangs naar Manchester United.

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