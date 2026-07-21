OFFICIEEL: Ex-speler van KAA Gent en Antwerp duikt na buitenlands avontuur op bij Patro Eisden

Patro Eisden heeft zich versterkt met Louis Verstraete. De 27-jarige middenvelder keert na twee seizoenen in Nieuw-Zeeland terug naar België en komt transfervrij over van Auckland FC. Voor Patro betekent het de komst van een speler die de Belgische competitie goed kent en meteen ervaring meebrengt.

Verstraete begon zijn carrière bij KAA Gent, waar hij 23 wedstrijden voor de eerste ploeg speelde. Daarna trok hij naar SK Beveren en daar vond hij veel meer regelmaat. Voor de Waaslanders kwam hij uiteindelijk 112 keer in actie, goed voor negen doelpunten en zeven assists.

Verstraete terug in België

Tijdens die periode werd hij ook uitgeleend aan Antwerp en KV Oostende, maar op beide plekken kon hij zich niet echt doorzetten. In de zomer van 2024 koos Verstraete daarom voor een opvallend avontuur bij Auckland FC.

Die stap pakte wel goed uit. In Nieuw-Zeeland speelde hij 55 wedstrijden, scoorde hij vier keer en gaf hij zes assists. Bovendien pakte hij er ook de landstitel. Nu, twee jaar later, keert hij terug naar België.

Stijnen ziet ideale versterking

Patro Eisden haalt zo een defensieve middenvelder binnen die al heel wat verschillende kleedkamers heeft gezien. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt nog 700.000 euro.

𝗚𝗮𝘁𝗲 𝗴𝗲𝘀𝗹𝗼𝘁𝗲𝗻. 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗲𝗿 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗼𝗼𝗶𝗱. 𝗟𝗼𝘂𝗶𝘀 𝗩𝗲𝗿𝘀𝘁𝗿𝗮𝗲𝘁𝗲 𝗶𝘀 𝗴𝗲𝗹𝗮𝗻𝗱. ✈️



Louis keert terug naar België na een avontuur van twee seizoenen bij Auckland FC in Nieuw-Zeeland. 🇳🇿 Daar kwam hij 55 keer in actie, waarin hij goed was voor 4… pic.twitter.com/RcC7yGwKoq



— K. Patro Eisden Maasmechelen (@patro_eisden) July 21, 2026

Coach Stijn Stijnen is dan ook tevreden met zijn komst. "Met Louis halen we ervaring en stabiliteit op het middenveld. Bovendien weet hij wat een winnaarscultuur inhoudt. Hij weet wat er hier verwacht wordt", vertelde hij op de clubwebsite.

Dat laatste is niet onbelangrijk. Patro wil opnieuw een sterk seizoen neerzetten en kan daarbij spelers gebruiken die weten wat het is om met druk om te gaan en voor prijzen te spelen. Een versterking met ervaring én winnaarsmentaliteit dus.

Verstraete moet vooral rust en evenwicht brengen op het middenveld. Met zijn ervaring bij Gent, Beveren, Antwerp, Oostende en nu Auckland heeft hij intussen een behoorlijk parcours afgelegd. Voor de middenvelder zelf is het opnieuw een kans om zich in België te tonen.