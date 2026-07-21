Opvallende transfer voor Belg die ooit door Inter werd weggeplukt bij Club Brugge

Tibo Persyn zet zijn carrière voort in Denemarken. De 24-jarige rechtsachter heeft een contract tot juni 2029 getekend bij AaB, waar hij transfervrij neerstrijkt na zijn passage bij RWDM.

Persyn gold als een talent van Club Brugge, maar werd in 2018 weggeplukt door Inter Milan. De Italiaanse topclub liet hem later nog even terugkeren naar België. In de zomer van 2021 werd hij uitgeleend aan Club Brugge, waar hij twee wedstrijden speelde voor de eerste ploeg. Een half jaar later volgde een uitleenbeurt aan KVC Westerlo, goed voor vier optredens.

Van Club Brugge naar Inter

Daarna trok Persyn definitief weg bij Inter en belandde hij bij FC Eindhoven. Vorige zomer keerde hij terug naar België om aan de slag te gaan bij RWDM. In de Challenger Pro League kwam hij afgelopen seizoen 28 keer in actie.

Nu kiest hij dus voor AaB. De Deense club ziet in Persyn een speler die zowel als rechtsachter als hoger op de flank kan worden uitgespeeld.

Persyn mikt meteen op promotie

Persyn zelf klinkt alvast bijzonder gemotiveerd voor zijn nieuwe avontuur. "AaB lijkt me een heel goede plek om te zijn en dit is een mooie stap voor mij. Ik kan niet wachten om aan de training te beginnen. Ik kom hier met veel gretigheid en honger. Ik ben klaar om voor de club te vechten en alles te geven wat ik heb."

De rechtsachter wil ook zijn ervaring uit verschillende competities meenemen naar Denemarken. "Ik heb ervaring opgedaan in verschillende landen en neem van overal iets mee. Met mijn snelheid en mijn voorzetten hoop ik de ploeg aan enkele assists te kunnen helpen. Aalborg lijkt me een aangename stad en het stadion hier is echt heel mooi."





Persyn legt de lat meteen hoog. "Ik hoop dat we komend seizoen meteen kunnen promoveren, want AaB is een club die op het hoogste niveau thuishoort", besluit hij. Bij zijn nieuwe club krijgt de Belg rugnummer 16.