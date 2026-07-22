18-jarig dodelijk slachtoffer bij schietincident was talent van Nederlandse club

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
18-jarig dodelijk slachtoffer bij schietincident was talent van Nederlandse club
Foto: © photonews
Word fan van Dordrecht! 6

De Nederlandse voetbalwereld is opgeschrikt door het tragische overlijden van Jahfairel Frankly. De achttienjarige oud-jeugdspeler van FC Dordrecht kwam dinsdagavond om het leven nadat hij zwaargewond raakte bij een schietpartij in Nijmegen.

Het incident vond plaats rond 22.00 uur aan de Graafseweg, waar op dat moment veel bezoekers aanwezig waren vanwege de Nijmeegse Vierdaagse. Frankly werd na de schietpartij met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, maar bezweek daar later aan zijn verwondingen.

Nog niets duidelijk over motief

De politie kon kort na de feiten een eveneens achttienjarige verdachte uit Rotterdam arresteren. Over de aanleiding van de schietpartij of een mogelijk motief is voorlopig nog niets bekend. Het onderzoek loopt nog volop.

Frankly was in het verleden actief in verschillende jeugdopleidingen. Hij begon zijn voetbalopleiding bij SV Charlois en Spartaan'20, waarna hij de overstap maakte naar de Boels Football Academy van FC Dordrecht. Tijdens het seizoen 2024/25 maakte hij deel uit van de Onder 17 van de Schapenkoppen.

FC Dordrecht reageerde inmiddels aangeslagen op het overlijden van de voormalige jeugdspeler. Hoewel Frankly op het moment van zijn overlijden geen deel meer uitmaakte van de club, leeft Dordrecht intens mee met zijn familie en vrienden.

"We zijn enorm geschrokken door dit nieuws", liet persverantwoordelijke Joris Vissenberg weten. "Hij speelde één seizoen voor onze club. We willen zijn familie, vrienden en alle nabestaanden veel sterkte wensen in deze bijzonder moeilijke periode."

Zinloze schietpartij

Volgens de club is er geen informatie over de omstandigheden van de schietpartij of over Frankly's voetbalcarrière nadat hij Dordrecht had verlaten. Dat jeugdspelers na hun vertrek op zoek gaan naar een nieuwe club is volgens de club een normale gang van zaken.

Ook de familie van de achttienjarige bracht een emotionele verklaring naar buiten. Daarin omschrijven zij Jahfairel Frankly als een zorgzame, ambitieuze jongeman met een groot hart. Volgens de nabestaanden was hij geen doelwit van het geweld, maar werd hij het slachtoffer van een zinloze schietpartij.

De politie roept getuigen nog steeds op om zich te melden en zet het onderzoek naar de exacte toedracht van de feiten onverminderd voort.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Eerste Divisie
Eerste Divisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Dordrecht

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/07: soticek

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/07: soticek

15:00
🎥 Geen twijfel meer: de nieuwe bondscoach van Rode Duivels wordt bevestigd door... zoon

🎥 Geen twijfel meer: de nieuwe bondscoach van Rode Duivels wordt bevestigd door... zoon

15:49
Anderlecht grijpt naast flankaanvaller: Poolse club kaapt transferdoelwit weg

Anderlecht grijpt naast flankaanvaller: Poolse club kaapt transferdoelwit weg

15:00
4
Manchester City maakt einde aan geruchten met megadeal

Manchester City maakt einde aan geruchten met megadeal

14:47
Premier League op zijn kop? Liverpool voert gesprekken met miljardair Jeff Bezos

Premier League op zijn kop? Liverpool voert gesprekken met miljardair Jeff Bezos

14:30
Westerlo haalt vervanger van Arthur Piedfort en heeft prijsschutter in gedachten

Westerlo haalt vervanger van Arthur Piedfort en heeft prijsschutter in gedachten

13:40
Genk mag rekenen op absolute recordprijs: het grof geschut wordt bovengehaald door geïnteresseerde topclub

Genk mag rekenen op absolute recordprijs: het grof geschut wordt bovengehaald door geïnteresseerde topclub

13:30
4
Deze topploegen staan in de rij voor De Ketelaere... Atalanta wil hem enkel voor deze stevige som laten gaan

Deze topploegen staan in de rij voor De Ketelaere... Atalanta wil hem enkel voor deze stevige som laten gaan

13:00
8
Anderlecht ziet voormalig 'spookspeler' terug bij Hammarby

Anderlecht ziet voormalig 'spookspeler' terug bij Hammarby

12:30
2
Escalatie! Extra beveiliging om ex-Genkie van training te houden

Escalatie! Extra beveiliging om ex-Genkie van training te houden

12:00
Anderlecht rekent op piepjonge Neerpede-boy tegen Hammarby

Anderlecht rekent op piepjonge Neerpede-boy tegen Hammarby

11:30
Mark van Bommel lijkt de juiste keuze, maar één groot obstakel wacht de nieuwe bondscoach Analyse

Mark van Bommel lijkt de juiste keuze, maar één groot obstakel wacht de nieuwe bondscoach

11:00
23
Napoli neemt duidelijk standpunt in over De Bruyne, voor Lukaku liggen zaken anders

Napoli neemt duidelijk standpunt in over De Bruyne, voor Lukaku liggen zaken anders

10:30
Complete verrassing: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge

Complete verrassing: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge

09:08
28
Voormalig publiekslieveling Standard en wereldster kondigt na 154 interlands zijn afscheid aan

Voormalig publiekslieveling Standard en wereldster kondigt na 154 interlands zijn afscheid aan

09:45
1
Club Brugge neemt deze jonge talenten mee op stage, waarvan er drie bij A-kern aansluiten

Club Brugge neemt deze jonge talenten mee op stage, waarvan er drie bij A-kern aansluiten

09:00
Grootheidswaanzin? Ook Zuid-Amerikanen steunen plan van FIFA-voorzitter Infantino

Grootheidswaanzin? Ook Zuid-Amerikanen steunen plan van FIFA-voorzitter Infantino

08:30
9
Zelfs in thuisland veel vraagtekens bij miljoenenaanwinst Anderlecht: "Verwacht geen magie"

Zelfs in thuisland veel vraagtekens bij miljoenenaanwinst Anderlecht: "Verwacht geen magie"

08:00
5
Mark van Bommel topfavoriet als nieuwe bondscoach, maar twee opvallende namen als plan B

Mark van Bommel topfavoriet als nieuwe bondscoach, maar twee opvallende namen als plan B

07:20
6
DONE DEAL: Teddy Teuma heeft opvallende nieuwe deal te strikken

DONE DEAL: Teddy Teuma heeft opvallende nieuwe deal te strikken

07:00
Michel Preud'homme laat er geen twijfel over bestaan

Michel Preud'homme laat er geen twijfel over bestaan

06:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/07: Ferraro - Appiah - Verstraete - Bisiwu - Campbell - Kuavita

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/07: Ferraro - Appiah - Verstraete - Bisiwu - Campbell - Kuavita

23:30
KAA Gent schrikt zich een hoedje in Zweden

KAA Gent schrikt zich een hoedje in Zweden

23:59
4
Deal voor Westerlo is nu helemaal rond

Deal voor Westerlo is nu helemaal rond

23:30
1
DONE DEAL: Sporting Hasselt toont ambitie met versterking van Essevee (ex-Anderlecht)

DONE DEAL: Sporting Hasselt toont ambitie met versterking van Essevee (ex-Anderlecht)

23:00
'Vertrek van Club Brugge komt er snel aan: deal nakend'

'Vertrek van Club Brugge komt er snel aan: deal nakend'

22:30
5
Ooit voor miljoenen naar Anderlecht, nu bij de club van ... Kylian Mbappé

Ooit voor miljoenen naar Anderlecht, nu bij de club van ... Kylian Mbappé

22:00
FIFA gaat hard: eerste zes geplaatste landen voor WK 2030 zijn nu al bekend

FIFA gaat hard: eerste zes geplaatste landen voor WK 2030 zijn nu al bekend

21:10
23
'Bommetje: Belgische voetbalbond heeft nieuwe bondscoach beet'

'Bommetje: Belgische voetbalbond heeft nieuwe bondscoach beet'

20:45
29
De verrassende koning van de speelminuten over alle WK-landen heen ... is Belg

De verrassende koning van de speelminuten over alle WK-landen heen ... is Belg

20:30
3
Rik De Mil komt met stevige uitspraak over Europa, vier opvallende afwezigen op de UEFA-lijst

Rik De Mil komt met stevige uitspraak over Europa, vier opvallende afwezigen op de UEFA-lijst

20:00
1
'Buitenlandse teams lopen plots storm voor overbodige Club-speler'

'Buitenlandse teams lopen plots storm voor overbodige Club-speler'

19:30
Brighton weigert miljoenenvoorstel van Anderlecht voor voormalig Arsenal-talent

Brighton weigert miljoenenvoorstel van Anderlecht voor voormalig Arsenal-talent

19:00
15
Staat er een Belg in het team van het WK 2026?

Staat er een Belg in het team van het WK 2026?

18:40
10
Opvallende transfer voor Belg die ooit door Inter werd weggeplukt bij Club Brugge

Opvallende transfer voor Belg die ooit door Inter werd weggeplukt bij Club Brugge

18:20
Nieuwe miljoenendeal in de maak bij Club Brugge: persoonlijk akkoord is er al

Nieuwe miljoenendeal in de maak bij Club Brugge: persoonlijk akkoord is er al

18:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Eerste Divisie

 Speeldag 1
Emmen Emmen 07/08 Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade
Dordrecht Dordrecht 07/08 Jong Ajax Jong Ajax
FC Oss FC Oss 07/08 NAC NAC
VVV-Venlo VVV-Venlo 07/08 Heracles Heracles
Vitesse Vitesse 07/08 RKC RKC
Den Bosch Den Bosch 08/08 Almere City Almere City
Helmond Sport Helmond Sport 09/08 De Graafschap De Graafschap
MVV MVV 09/08 Utrecht Utrecht
Jong AZ Jong AZ 10/08 Eindhoven Eindhoven
Jong PSV Jong PSV 10/08 FC Volendam FC Volendam

Nieuwste reacties

snuffel snuffel over Anderlecht ziet voormalig 'spookspeler' terug bij Hammarby De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Complete verrassing: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge William Wallace William Wallace over Mark van Bommel lijkt de juiste keuze, maar één groot obstakel wacht de nieuwe bondscoach Canard-i Canard-i over Anderlecht grijpt naast flankaanvaller: Poolse club kaapt transferdoelwit weg Svédél Svédél over Genk mag rekenen op absolute recordprijs: het grof geschut wordt bovengehaald door geïnteresseerde topclub Alex Del Piero Alex Del Piero over Grootheidswaanzin? Ook Zuid-Amerikanen steunen plan van FIFA-voorzitter Infantino Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Deze topploegen staan in de rij voor De Ketelaere... Atalanta wil hem enkel voor deze stevige som laten gaan André Coenen André Coenen over Voormalig publiekslieveling Standard en wereldster kondigt na 154 interlands zijn afscheid aan Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille over Anderlecht est prêt à compter sur un très jeune talent de Neerpede face à Hammarby André Coenen André Coenen over 'Bommetje: Belgische voetbalbond heeft nieuwe bondscoach beet' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved