18-jarig dodelijk slachtoffer bij schietincident was talent van Nederlandse club

De Nederlandse voetbalwereld is opgeschrikt door het tragische overlijden van Jahfairel Frankly. De achttienjarige oud-jeugdspeler van FC Dordrecht kwam dinsdagavond om het leven nadat hij zwaargewond raakte bij een schietpartij in Nijmegen.

Het incident vond plaats rond 22.00 uur aan de Graafseweg, waar op dat moment veel bezoekers aanwezig waren vanwege de Nijmeegse Vierdaagse. Frankly werd na de schietpartij met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, maar bezweek daar later aan zijn verwondingen.

Nog niets duidelijk over motief

De politie kon kort na de feiten een eveneens achttienjarige verdachte uit Rotterdam arresteren. Over de aanleiding van de schietpartij of een mogelijk motief is voorlopig nog niets bekend. Het onderzoek loopt nog volop.

Frankly was in het verleden actief in verschillende jeugdopleidingen. Hij begon zijn voetbalopleiding bij SV Charlois en Spartaan'20, waarna hij de overstap maakte naar de Boels Football Academy van FC Dordrecht. Tijdens het seizoen 2024/25 maakte hij deel uit van de Onder 17 van de Schapenkoppen.

FC Dordrecht reageerde inmiddels aangeslagen op het overlijden van de voormalige jeugdspeler. Hoewel Frankly op het moment van zijn overlijden geen deel meer uitmaakte van de club, leeft Dordrecht intens mee met zijn familie en vrienden.

"We zijn enorm geschrokken door dit nieuws", liet persverantwoordelijke Joris Vissenberg weten. "Hij speelde één seizoen voor onze club. We willen zijn familie, vrienden en alle nabestaanden veel sterkte wensen in deze bijzonder moeilijke periode."





Zinloze schietpartij

Volgens de club is er geen informatie over de omstandigheden van de schietpartij of over Frankly's voetbalcarrière nadat hij Dordrecht had verlaten. Dat jeugdspelers na hun vertrek op zoek gaan naar een nieuwe club is volgens de club een normale gang van zaken.

Ook de familie van de achttienjarige bracht een emotionele verklaring naar buiten. Daarin omschrijven zij Jahfairel Frankly als een zorgzame, ambitieuze jongeman met een groot hart. Volgens de nabestaanden was hij geen doelwit van het geweld, maar werd hij het slachtoffer van een zinloze schietpartij.

De politie roept getuigen nog steeds op om zich te melden en zet het onderzoek naar de exacte toedracht van de feiten onverminderd voort.