Anderlecht-icoon Pär Zetterberg ziet het somber in voor paars-wit: "Ze zijn sterker dan Häcken"

Anderlecht staat donderdagavond voor een bijzonder lastige opdracht in de voorrondes van de Europa League. De Brusselaars trekken naar Hammarby en volgens voormalig publiekslieveling Pär Zetterberg mogen de fans zich aan een allesbehalve eenvoudige dubbele confrontatie verwachten.

De Zweed, jarenlang een icoon in het Astridpark, schat de kansen van beide ploegen zelfs perfect gelijk in. "Voor mij is het echt fiftyfifty", klinkt het in La Dernière Heure. Daarmee waarschuwt hij de troepen van de nieuwe coach Vítor Bruno, die meteen een stevige Europese vuurdoop wacht.

Hammarby in bloedvorm en gevaarlijk in eigen huis

Volgens Zetterberg treft Anderlecht een tegenstander die net op het juiste moment zijn vorm heeft gevonden. Na de onderbreking van de Zweedse competitie door het WK boekte Hammarby drie opeenvolgende overwinningen. Ook in een oefenwedstrijd tegen BK Häcken maakte de club indruk met een overtuigende 1-4-zege.

Toch is het volgens de ex-speler niet alleen de sportieve vorm die Hammarby zo gevaarlijk maakt. De wedstrijd wordt afgewerkt op kunstgras, een ondergrond waarop Anderlecht in het verleden al problemen kende. Bovendien kan de Zweedse topclub rekenen op een bijzonder fanatieke aanhang. In de 3Arena zit vrijwel elke thuiswedstrijd zo'n 30.000 supporters, wat voor een indrukwekkende sfeer zorgt. "Hammarby beschikt momenteel over een van de sterkste selecties van Zweden", aldus Zetterberg.

Ervaren spelmaker is de man om in de gaten te houden

Hoewel enkele belangrijke spelers deze zomer vertrokken, blijft Hammarby over heel wat offensieve kwaliteiten beschikken. Paulos Abraham en Victor Lind zorgen voor snelheid en diepgang, maar volgens Zetterberg draait alles nog steeds rond aanvoerder Nahir Besara.

De 35-jarige offensieve middenvelder is ook dit seizoen opnieuw bepalend met vijf doelpunten en vijf assists in de competitie. "Als er iets gebeurt bij Hammarby, is Besara meestal betrokken bij het doelpunt", klinkt het.



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Onder de nieuwe trainer Henrik Rydström probeert Hammarby bovendien een attractieve en aanvallende speelstijl te ontwikkelen. De coach, die eerder twee landstitels won met Malmö FF en door Sky Sports ooit werd omschreven als een van de meest vernieuwende trainers van Europa, moet die filosofie nu ook in Stockholm verder uitrollen.