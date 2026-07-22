Deze topploegen staan in de rij voor De Ketelaere... Atalanta wil hem enkel voor deze stevige som laten gaan

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Deze topploegen staan in de rij voor De Ketelaere... Atalanta wil hem enkel voor deze stevige som laten gaan
Foto: © photonews
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Charles De Ketelaere heeft zijn status de voorbije weken nog maar eens stevig opgekrikt. De Rode Duivel beleefde een uitstekend WK en dat is ook de Europese top niet ontgaan. Bayern München en Paris Saint-Germain volgen zijn situatie op de voet, terwijl Atalanta zijn vraagprijs al heeft vastgelegd.

De Ketelaere was met drie doelpunten de meest trefzekere speler van Atalanta op het WK. Vooral zijn glansprestatie tegen de Verenigde Staten in de achtste finales, waarin hij twee keer scoorde, maakte indruk. Ook tegen latere wereldkampioen Spanje liet de voormalige Club Brugge-speler zich gelden met een doelpunt in de kwartfinale.

Naast zijn sterke statistieken viel ook zijn constante niveau op. De 25-jarige aanvaller groeide uit tot een van de uitblinkers van de Rode Duivels en bevestigde daarmee zijn uitstekende seizoen in Bergamo.

Bayern en PSG tonen belangstelling

Volgens Italiaanse media heeft Bayern München inmiddels geïnformeerd naar de voorwaarden voor een eventuele transfer. Ook Paris Saint-Germain houdt De Ketelaere nauwlettend in de gaten. De Franse topclub ziet hem als een alternatief voor Maghnes Akliouche en waardeert vooral zijn veelzijdigheid.

De Ketelaere kan uit de voeten als aanvallende middenvelder, valse negen of vanaf de flank. Die flexibiliteit maakt hem bijzonder aantrekkelijk voor topclubs die op zoek zijn naar creatieve aanvallers.

Ook vanuit de Premier League zou de belangstelling groeien, waardoor Atalanta zich mogelijk aan een biedingenstrijd mag verwachten.

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Sarri ziet meerdere rollen voor Rode Duivel

Nieuwe coach Maurizio Sarri zou De Ketelaere bovendien een belangrijke rol willen geven. De ervaren Italiaan experimenteert tijdens de voorbereiding niet alleen met zijn vertrouwde 4-3-3, maar ook met een 4-2-3-1 waarin de Belg als nummer tien achter de spits kan spelen.

Daarnaast ziet Sarri hem ook als een flankaanvaller die naar binnen trekt, vergelijkbaar met de rol die Giacomo Raspadori in het verleden invulde. Met Lorenzo Lucca, Krstovic en Gianluca Scamacca beschikt Atalanta immers al over meerdere diepe spitsen, waardoor De Ketelaere vooral tussen de linies voor gevaar moet zorgen.

Atalanta houdt voet bij stuk

Ondanks de toenemende interesse is Atalanta niet van plan om zijn Belgische smaakmaker zomaar te laten vertrekken. De club heeft een duidelijk prijskaartje op De Ketelaere gekleefd: 50 miljoen euro.

Na zijn sterke WK lijkt die waardering allerminst overdreven. De Ketelaere bewees opnieuw dat hij op het hoogste niveau het verschil kan maken en heeft zich daarmee nadrukkelijk in de kijker gespeeld van de Europese top. Mocht een club hem deze zomer willen losweken uit Bergamo, dan zal daarvoor diep in de buidel moeten worden getast.

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Atalanta
Charles De Ketelaere

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