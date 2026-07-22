DONE DEAL: Teddy Teuma heeft opvallende nieuwe deal te strikken

Teddy Teuma was sinds het einde van zijn avontuur bij Standard op zoek naar een nieuwe club. Die heeft hij gevonden op Malta, het land waarvan hij al meerdere jaren de kleuren verdedigt bij de nationale ploeg.

Afgelopen winter leek Standard een meesterzet te doen door Teddy Teuma bij Reims weg te plukken. Zeker omdat, gezien zijn bewezen diensten, Standard hem gratis kon binnenhalen, terwijl zijn contract nog niet eens afgelopen was.

Op het middenveld wilde Marc Willmots zo het duo met Casper Nielsen opnieuw samenbrengen, het koppel dat bij Union Saint-Gilloise furore maakte in 1B en in het eerste seizoen van de Brusselaars in 1A, met dodelijke infiltraties aan de rand van de zestien, beurtelings opgezet door beide spelers.

Teddy Teuma trekt naar Malta

Maar Teuma kon zelden zijn plaats innemen. De 32-jarige middenvelder werd voortdurend afgeremd door blessures. Zo kwam hij slechts negen keer in actie bij de Rouches.

Aan de kwaliteit van zijn linkervoet is nooit getwijfeld, maar deze zomer, toen Teuma’s contract afliep, moest Standard een duidelijke conclusie trekken: medisch bood hij niet de noodzakelijke garanties om te kunnen verlengen. Sinds juni was de speler dus transfervrij.



Intussen heeft hij een nieuwe club gevonden. Teddy Teuma heeft namelijk getekend bij het Maltese Sliema Wanderers, de nummer vijf van de voorbije competitie.