Duidelijk signaal uit Anderlecht: CEO Kenneth Bornauw kondigt transfergeweld aan

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Duidelijk signaal uit Anderlecht: CEO Kenneth Bornauw kondigt transfergeweld aan
Foto: © photonews
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Anderlecht staat opnieuw voor een seizoen waarin er weinig marge is voor een trage start. Paars-wit bleef alweer zonder prijs achter en weet dat de verwachtingen dit jaar opnieuw hoog liggen. Te beginnen met de Europese voorrondes.

Met Vitor Bruno werd een nieuwe trainer aangesteld, maar tegelijk is de kern nog lang niet volledig. Donderdag wacht de Europese confrontatie met Hammarby in de tweede voorronde van de Europa League.

Dat maakt de voorbereiding meteen ingewikkeld. Terwijl andere clubs nog volop sleutelen aan hun selectie, moet Anderlecht al presteren met een groep die nog in opbouw is. Lukas Ambros, Giulian Biancone en Léo Pétrot zijn voorlopig de enige versterkingen, maar CEO Kenneth Bornauw maakt duidelijk dat daar nog spelers moeten bijkomen.

Mercato nog lang niet klaar

"Maar we zijn nog lang niet klaar. Door het WK en omdat heel wat competities pas recent opnieuw begonnen zijn, komt de markt traag op gang. We hebben vandaag drie versterkingen toegevoegd, maar er moeten er nog meer komen", vertelt Bornauw bij Sporza.

Vooral offensief ligt er nog werk. Anderlecht haalde tot nu toe vooral defensieve versterking, terwijl tijdens de voorbereiding duidelijk werd dat de ploeg vooraan nog iets mist.

"In de oefenwedstrijden was duidelijk dat er in onze offensieve opbouw nog een kwaliteitsinjectie moet gebeuren. Ons huiswerk is nog niet klaar", gaat hij verder.

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Dat is een belangrijke vaststelling met de wedstrijd tegen Hammarby in aantocht. Anderlecht wil opnieuw Europees voetbal halen, maar moet daarvoor meteen scherp zijn. Veel tijd om rustig naar de ideale samenstelling te zoeken, is er dus niet.

Hoeveel geld er nog beschikbaar is voor inkomende transfers, wil Bornauw voorlopig niet zeggen. Ook over welk deel van de inkomsten uit uitgaande transfers opnieuw geïnvesteerd wordt, houdt hij zich op de vlakte. "Dat bekijken we de komende weken in functie van de opportuniteiten."

Vitor Bruno moet snel resultaten halen

Intussen moet Vitor Bruno verder bouwen met de spelers die hij wel ter beschikking heeft. De nieuwe trainer krijgt meteen een stevige opdracht. Anderlecht wil opnieuw meedoen voor de prijzen en kan het zich moeilijk veroorloven om alweer een volledig seizoen zonder tastbaar resultaat af te sluiten.

Bornauw ziet alvast een aantal zaken die hem vertrouwen geven in de Portugees. "Wat me al is opgevallen? Werkethos, discipline, sterke strategische structuren, intensiteit en mentaliteit. Als je nog niet je volledige mercato hebt kunnen afwerken, moet je het hebben van het groepsgevoel, de mentaliteit en de intensiteit."

Volgens de CEO heeft Bruno daar op korte tijd al stappen in gezet. "Als je naar onze oefenwedstrijden kijkt, denk ik dat de trainer dat er op enkele weken tijd al heeft ingeslepen", zegt Bornauw. De eerste echte test volgt donderdag tegen Hammarby. Een vroege Europese opdoffer zou meteen zwaar wegen op een club die net opnieuw vertrouwen wil opbouwen.

Anderlecht zit dus nog midden in zijn zoektocht naar versterking, maar moet ondertussen al resultaten halen. De defensie kreeg nieuwe opties, vooraan moet er nog kwaliteit bij en Vitor Bruno moet alles intussen zo snel mogelijk in elkaar laten vallen. De wedstrijd tegen Hammarby is daardoor veel meer dan zomaar een eerste officiële match van het seizoen.

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