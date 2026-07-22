Grootheidswaanzin? Ook Zuid-Amerikanen steunen plan van FIFA-voorzitter Infantino

Het WK voetbal met 48 landen heeft nog maar net zijn debuut gemaakt, of de volgende uitbreiding ligt al op tafel. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL blijft volop aandringen op een wereldkampioenschap met liefst 64 deelnemende landen in 2030.

Dan viert het toernooi zijn honderdste verjaardag. CONMEBOL-voorzitter Alejandro Dominguez herhaalde deze week nogmaals zijn ambitie om van de jubileumeditie een uitzonderlijk evenement te maken. Volgens hem verdient het honderdjarig bestaan van het WK een unieke opzet, waarbij nog meer landen de kans krijgen om op het grootste voetbalpodium ter wereld uit te komen.

"Wij werken eraan om het WK van 2030 met 64 nationale ploegen te organiseren als eerbetoon aan het honderdjarig bestaan van de Wereldbeker. De uitbreiding naar 48 landen heeft aangetoond dat een grotere deelname meer kansen creëert, de ontwikkeling van het voetbal stimuleert en van het WK een echt mondiaal feest maakt", verklaarde Dominguez.

Het WK van 2030 wordt georganiseerd door Spanje, Portugal en Marokko, terwijl de openingswedstrijden plaatsvinden in Uruguay, Argentinië en Paraguay als eerbetoon aan het allereerste wereldkampioenschap van 1930.

Infantino staat open voor discussie

FIFA-voorzitter Gianni Infantino bevestigde onlangs dat het voorstel effectief zal worden onderzocht. Volgens hem was het WK met 48 landen een groot succes en verdienen ook kleinere voetballanden meer kansen om zich op het hoogste niveau te tonen.

Een uitbreiding naar 64 deelnemers zou wel een enorme impact hebben op de organisatie. Waar het WK van 2026 met 48 landen al 104 wedstrijden telt, zou een editie met 64 teams oplopen tot liefst 128 wedstrijden. De meest logische formule zou bestaan uit zestien groepen van vier landen, waarna de beste twee van elke groep doorgaan naar de zestiende finales.



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Tegenstand groeit

Toch is lang niet iedereen overtuigd. Binnen de internationale voetbalwereld klinkt heel wat kritiek op het voorstel. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin noemde een WK met 64 landen eerder al "geen goed idee" en vreest dat zowel het toernooi als de Europese kwalificatiecampagne aan waarde zullen verliezen.

Ook CONCACAF-voorzitter Victor Montagliani ziet weinig voordelen in een nieuwe uitbreiding. Vanuit Azië waarschuwde AFC-voorzitter Sheikh Salman zelfs dat het voetbal dreigt te ontsporen als de limiet telkens opnieuw wordt verhoogd. "Waar stopt het dan? Misschien vraagt iemand straks een WK met 132 landen. Dat zou complete chaos worden", klonk het.

Ook verschillende trainers uitten al hun bezorgdheid. Zo vond de Ghanese bondscoach Carlos Queiroz dat de uitbreiding naar 48 landen de kwalificaties minder exclusief maakt en het WK dreigt te verwateren.

Toch lijkt FIFA het debat niet uit de weg te willen gaan. Het wereldkampioenschap groeit al decennialang: van 16 deelnemers in 1978 naar 24, vervolgens 32, nu 48 en mogelijk dus zelfs 64. De komende maanden zal moeten blijken of de voetbalwereld klaar is voor opnieuw een historische uitbreiding van het grootste sportevenement ter wereld.