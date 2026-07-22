Jackpot voor Zulte Waregem: Swansea legt miljoenen op tafel voor Opoku

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Joseph Opoku lijkt Zulte Waregem na twee seizoenen alweer te verlaten. Volgens Flashscore heeft Swansea City een akkoord bereikt over de komst van de 20-jarige Ghanees. De aanvaller zou in de komende dagen naar Oostenrijk afreizen voor zijn medische testen, waarna hij Essevee verlaat.