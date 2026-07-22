Jackpot voor Zulte Waregem: Swansea legt miljoenen op tafel voor Opoku

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Jackpot voor Zulte Waregem: Swansea legt miljoenen op tafel voor Opoku
Foto: © photonews
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Joseph Opoku lijkt Zulte Waregem na twee seizoenen alweer te verlaten. Volgens Flashscore heeft Swansea City een akkoord bereikt over de komst van de 20-jarige Ghanees. De aanvaller zou in de komende dagen naar Oostenrijk afreizen voor zijn medische testen, waarna hij Essevee verlaat.

Brandon Morren

Zulte Waregem vangt 6,5 miljoen euro voor Opoku

De transfer van Joseph Opoku naar Swansea City is helemaal rond. Volgens Fabrizio Romano zijn alle documenten vandaag in orde gebracht voor de komst van de 20-jarige winger van Zulte Waregem.

Swansea betaalt 6,5 miljoen euro voor Opoku. Daar kunnen via bonussen nog extra bedragen bijkomen. Essevee bedong bovendien ook een doorverkooppercentage, waardoor de club later nog kan verdienen aan een volgende transfer van de Ghanees. Voor Zulte Waregem is het zo definitief afscheid nemen van een belangrijke offensieve kracht. Opoku maakte zich in amper twee seizoenen stevig in de kijker en levert Essevee nu een mooie transfersom op.

Joseph Opoku lijkt Zulte Waregem na twee seizoenen alweer te verlaten. Volgens Flashscore heeft Swansea City een akkoord bereikt over de komst van de 20-jarige Ghanees. De aanvaller zou in de komende dagen naar Oostenrijk afreizen voor zijn medische testen, waarna hij Essevee verlaat.

Swansea City is momenteel op trainingskamp in Oostenrijk en daar zou ook het laatste deel van de transfer worden afgehandeld. Zodra de medische keuring achter de rug is en het papierwerk volledig rond is, kan Opoku officieel aansluiten bij de Engelse club. Dat meldt Flashscore.

Swansea haalt slag thuis

De interesse in hem was nochtans behoorlijk groot. Volgens het medium waren ook Hull City, Genoa, Trabzonspor, Krasnodar en Real Sociedad concreet geïnteresseerd. Swansea lijkt die concurrentie nu dus afgetroefd te hebben.

Opoku zou de vierde zomertransfer van de club worden. Eerder trok Swansea al Stephen Welsh weg bij Celtic, Moussa Yeo bij Red Bull Salzburg en de Finse middenvelder Leo Walta aan.

Voor Zulte Waregem dreigt zo een belangrijke offensieve kracht te vertrekken. Opoku streek in de zomer van 2024 neer aan de Gaverbeek. Essevee haalde hem toen weg bij een club uit zijn thuisland Ghana.

Sterke cijfers bij Zulte Waregem

Sindsdien kwam hij 62 keer in actie voor Zulte Waregem. Daarin was hij goed voor 13 doelpunten en evenveel assists. Op amper 20-jarige leeftijd heeft hij zich zo behoorlijk snel in de kijker gespeeld van verschillende buitenlandse clubs.

Ook internationaal deed Opoku al ervaring op bij de jeugd. Hij kwam enkele keren uit voor de U20 van Ghana, al wacht hij voorlopig nog op zijn eerste selectie voor de nationale A-ploeg.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel 4,5 miljoen euro. Hoeveel Swansea precies betaalt voor de transfer, is voorlopig niet bekend.

Als de medische testen geen problemen opleveren, verliest Zulte Waregem dus een speler die in korte tijd een belangrijke rol wist af te dwingen. Voor Opoku ligt dan een eerste avontuur in het Engelse voetbal klaar.

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