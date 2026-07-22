Mark van Bommel topfavoriet als nieuwe bondscoach, maar twee opvallende namen als plan B

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Mark van Bommel topfavoriet als nieuwe bondscoach, maar twee opvallende namen als plan B
Foto: © photonews
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De zoektocht naar een nieuwe bondscoach van de Rode Duivels lijkt stilaan zijn ontknoping te naderen. Mark van Bommel geldt momenteel als de grote favoriet om Rudi Garcia op te volgen, al zou de Belgische voetbalbond nog twee opvallende alternatieven achter de hand houden.

Na het vertrek van Garcia wil de KBVB opnieuw kiezen voor stabiliteit. De nieuwe bondscoach zou een contract krijgen tot en met het EK van 2028, dat in het Verenigd Koninkrijk wordt afgewerkt. Sports Director Vincent Mannaert is samen met Chief Football Operations Pierre Locht en Football Manager Simon Mignolet verantwoordelijk voor de selectieprocedure.

Het wordt waarschijnlijk Van Bommel

Volgens de laatste berichten voldoet Van Bommel het best aan het profiel dat de bond voor ogen heeft. De 49-jarige Nederlander bewees eerder al zijn kwaliteiten bij Antwerp, dat hij in 2023 naar de dubbel van landstitel en bekerwinst leidde. Daarnaast geniet hij ook internationale uitstraling dankzij zijn indrukwekkende spelerscarrière bij onder meer FC Barcelona, Bayern München en AC Milan.

De voetbalbond zoekt naar verluidt een coach met een moderne visie, een sterke persoonlijkheid en uitstekende kwaliteiten als peoplemanager. Van Bommel lijkt al die vakjes af te vinken en wordt dan ook beschouwd als de belangrijkste kandidaat om de Rode Duivels richting het EK van 2028 te loodsen.

Pocognoli en Thomas Frank ook op shortlist

Toch is het opvallend dat hij niet de enige naam op de shortlist is. Ook Sébastien Pocognoli blijft in beeld. De voormalige trainer van Union SG maakte indruk door de Brusselaars naar de landstitel te leiden en werkte nadien een korte passage af bij AS Monaco. Op zijn 39ste geldt hij als een van de meest beloftevolle Belgische coaches.

Daarnaast circuleert ook de naam van Thomas Frank. De Deen verwierf naam en faam door Brentford naar de Premier League te loodsen en kreeg daarna zijn kans bij Tottenham Hotspur. Zijn avontuur in Londen duurde uiteindelijk slechts acht maanden, maar zijn reputatie als moderne coach blijft overeind.

Hoewel Van Bommel dus de uitgesproken favoriet lijkt, is het opvallend dat Mannaert ook Pocognoli en Frank nog achter de hand houdt. De komende dagen moet duidelijk worden wie uiteindelijk het vertrouwen krijgt om een nieuwe generatie Rode Duivels naar het EK van 2028 te leiden.

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