Michel Preud'homme laat er geen twijfel over bestaan

De volgende WK-uitbreiding naar 64 landen zou een ingrijpende beslissing van de FIFA zijn. De kans is groot dat die er binnenkort komt, maar is dat wel een goede zaak? Ex-Rode Duivel Michel Preud’homme stelt zich vragen en is tegen alweer een nieuwe hervorming.

Wie WK met 64 ploegen zegt, zegt 16 extra gekwalificeerde ploegen in vergelijking met het laatste WK, in 2026, en 32 meer dan in 2022. "Ik vraag me af welke zin de kwalificaties dan nog zouden hebben", onderstreepte de ex-Rode Duivel, volgens Sudinfo. "De kwalificatierondes zouden een groot deel van hun belang verliezen en bijna op een reeks oefenwedstrijden gaan lijken als zo goed als alle landen een ticket voor het eindtoernooi zouden krijgen."

"Nog voor deze editie met 48 ploegen vroegen velen zich al af hoe het met het competitieniveau zou zitten. Maar dit WK heeft aangetoond dat elke ploeg op een bepaald moment heeft bewezen dat ze haar plaats verdiende", voegde hij eraan toe.

Michel Preud’homme tegen een hervorming naar 64 ploegen

Michel Preud’homme is geen voorstander van een nieuwe uitbreiding: "Voor mij hoeft het niet verder te gaan. Ik laat dit nieuwe format liever eerst de tijd om zich te zetten vooraleer een nieuwe hervorming te overwegen. In de huidige stand van zaken zie ik het nut niet om de competitie nog verder uit te breiden."

De voorzitter van de CONMEBOL, Alejandro Domínguez, verklaarde onlangs dat het volgende WK met 64 ploegen zal worden gespeeld. Dat is echter nog niet echt bevestigd, maar het is goed mogelijk dat men die richting uitgaat, wat de FIFA en haar voorzitter Gianni Infantino niet onwelgevallig lijkt. Meer teams betekent meer wedstrijden, en dus ook meer inkomsten.



Niets is al officieel, maar één ding staat vast: een nieuwe uitbreiding naar 64 ploegen krijgt allerminst unanieme steun. Toen Michel Preud’homme nog tussen de palen bij de Belgen stond, bestond het deelnemersveld uit 24 teams, bijna drie keer minder.