Napoli neemt duidelijk standpunt in over De Bruyne, voor Lukaku liggen zaken anders

Kevin De Bruyne geniet momenteel nog van een welverdiende vakantie, maar achter de schermen is zijn toekomst bij Napoli zo goed als uitgetekend. De Belgische middenvelder blijft, behoudens een uitzonderlijk bod, een sleutelfiguur in de plannen van de Italiaanse topclub.

Waar Napoli deze zomer verschillende spelers wil verkopen om de loonmassa te verlagen en de selectie te verjongen, geldt dat niet voor De Bruyne. Volgens Corriero dello Sport is de ex-speler van Manchester City - ondanks geruchten over een vertrek - één van de absolute steunpilaren van het nieuwe project.

Lukaku moet weg

Dat staat in schril contrast met de situatie van Romelu Lukaku. De spits mag ondanks een sterk WK op zoek naar een nieuwe club, omdat Napoli zijn zware loon van ongeveer elf miljoen euro bruto per seizoen van de loonlijst wil halen. De club wacht momenteel op concrete aanbiedingen.

Voor De Bruyne klinkt een heel ander verhaal. De Belgische spelmaker blijft het vertrouwen genieten van de clubleiding én van de nieuwe trainer Massimiliano Allegri, die hem als een van de leiders van zijn elftal ziet.

De Bruyne moet sleutelspeler worden

Normaal wordt De Bruyne op 5 augustus op de stage in Castel di Sangro verwacht, waar hij voor het eerst met Allegri zal samenwerken. Napoli probeert hem echter te overtuigen om enkele dagen vroeger terug te keren.

De reden daarvoor is bijzonder. Op 1 augustus viert Napoli zijn honderdjarig bestaan en de club wil De Bruyne graag laten deelnemen aan de festiviteiten. Momenteel wordt bekeken of de Rode Duivel zijn vakantie daarvoor licht wil inkorten.





Tenzij zich de komende weken een uitzonderlijk en financieel onweerstaanbaar voorstel aandient voor zowel speler als club, lijkt een vertrek uitgesloten. Alles wijst erop dat De Bruyne ook komend seizoen één van de grote gezichten van Napoli zal worden.