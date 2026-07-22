"Nog nooit gezien": Vincent Kompany doet monden openvallen in Duitsland

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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"Nog nooit gezien": Vincent Kompany doet monden openvallen in Duitsland
Foto: © photonews
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In de Bundesliga wordt het seizoen pas eind augustus hervat en veel spelers zijn nog met vakantie na het WK. Vincent Kompany heeft daarom beslist om op training een brede evaluatie van de kern te houden.

"Nooit gezien in de geschiedenis van deze club": zo omschrijft de Duitse krant Bild de training die Vincent Kompany dinsdag gaf bij Bayern München. De trainer van de Beierse club besloot namelijk een bijzonder brede doorlichting van zijn spelersgroep te doen, omdat bijna de volledige A-kern nog met vakantie is.

In totaal namen zo’n veertig spelers en een twintigtal stafleden deel aan een van de grootste trainingen uit de clubgeschiedenis. Toch waren er maar zes spelers van de A-ploeg aanwezig: Sven Ulreich, Tom Bischof, Arijan Ibrahimovic, Joao Palhinha, Sacha Boey en Armindo Sieb – van wie de laatste drie deze zomer op zoek moeten naar een nieuwe club.

Kompany roept enorm veel jeugd op voor de training

Bayern telde namelijk 17 internationals die opgeroepen waren voor het WK 2026, het op één na hoogste aantal achter Manchester City. Pas begin augustus, voor de Azië-tour van de club, zou de kern weer compleet moeten zijn.

Hoe slaagde Vincent Kompany er dan in om zoveel spelers op te roepen? Simpel: door de volledige U23- en U19-kernen van Bayern bij de training te laten aansluiten, samen met de 6 spelers van de A-ploeg. Ook de staf van beide teams was uitgenodigd, wat betekent dat ex-Rouche Bonfim Costa Dante, net gestopt en nu trainer van de Beierse U23, samen met Kompany kon werken.

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Het overgrote deel van die jongeren keert snel terug naar hun gewone doen, maar je weet maar nooit. Misschien valt er wel eentje in de smaak bij de trainer van de Rekordmeister en mag hij mee op de Azië-tour of de "echte" voorbereiding van de A-ploeg. Hoe dan ook een knap initiatief van Kompany, dat zijn mantra uit de Anderlecht-periode nog eens bevestigt: "trust the process"...

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