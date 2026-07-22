Transferoorlog rond Onyedika: tweede club mengt zich met officieel bod

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 7 reacties
Transferoorlog rond Onyedika: tweede club mengt zich met officieel bod
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De interesse in Raphael Onyedika is groter dan ooit. Club Brugge hoopt ook voor hem een heel mooi transferbedrag te vangen, terwijl duidelijk is dat ze hem deze zomer mogelijk zullen laten gaan en daar ook afspraken zijn over gemaakt.

Brandon Morren

Ook Al-Ittihad mengt zich voor Onyedika

Er is een nieuwe speler opgedoken in het dossier rond Raphael Onyedika. Volgens Fabrizio Romano heeft ook Al-Ittihad een officieel bod uitgebracht bij Club Brugge. Eintracht Frankfurt blijft intussen doorduwen om de transfer van de Nigeriaanse middenvelder snel af te ronden.

De concurrentie voor Onyedika neemt zo verder toe. Club Brugge zou ongeveer tien miljoen euro verlangen voor de middenvelder, die nog één jaar onder contract ligt. Frankfurt leek de voorbije dagen de beste papieren te hebben, maar krijgt nu dus concurrentie uit Saudi-Arabië. Een akkoord is er voorlopig nog niet, al lijkt een vertrek van Onyedika steeds dichterbij te komen.

Aernout Van Lindt

Club Brugge nabij akkoord voor Onyedika

Een bliksemvertrek zit er steeds meer aan te komen voor Raphael Onyedika. De prijs van zo'n tien miljoen euro leek weinig, maar vanuit Duitsland klinken steeds meer geluiden dat er wel degelijk een akkoord in de maak is tussen Club Brugge en Eintracht Frankfurt.

Het verschil tussen vraag en aanbod is maar enkele miljoenen meer. En dus zou er de komende weken wel eens een vergelijk tussen beide partijen kunnen gaan komen, waardoor er een snel vertrek van de verdedigende middenvelder zit aan te komen. De komende uren en dagen zal er vermoedelijk meer nieuws komen over de zaak.

Aernout Van Lindt

Frankfurt klopt nadrukkelijk aan voor Onyedika

Club Brugge is in gesprek met Eintracht Frankfurt over een mogelijke transfer van Raphael Onyedika. De Nigeriaan heeft een marktwaarde van liefst 23 miljoen euro op Transfermarkt, maar zou nu als een ongezien koopje kunnen vertrekken.

Plots klinkt het bij Het Laatste Nieuws dat blauw-zwart minstens tien miljoen euro voor hem wil vangen. Het contract van Onyedika loopt af in de zomer van 2027 en dus is het zaak om deze zomer te handelen, maar dan nog. Benieuwd met welk bod Eintracht Frankfurt over de brug komt, terwijl het ook op zoek gaat naar een akkoord met Onyedika zelf.

De interesse in Raphael Onyedika is groter dan ooit. Club Brugge hoopt ook voor hem een heel mooi transferbedrag te vangen, terwijl duidelijk is dat ze hem deze zomer mogelijk zullen laten gaan en daar ook afspraken zijn over gemaakt.

"Naar verluidt heeft Eintracht Frankfurt een voorstel ingediend bij Club Brugge voor Raphael Onyedika. Er zijn onderhandelingen gaande, terwijl ook diverse andere clubs interesse tonen in de middenvelder", aldus transfergoeroe Fabrizio Romano op de sociale media vrijdag. Daardoor lijkt het erop dat de Duitsers vol voor de middenvelder van Club Brugge zullen gaan.

De Duitse club volgde hem ook tijdens de voorbije twee transferperiodes al, maar tot een akkoord kwam het toen niet. Deze zomer wil Club Brugge zijn goudhaantje bij een goed bod wel laten vertrekken, maar Frankfurt zal wel boter bij de vis moeten neertellen.

Frankfurt toont al veel langer interesse in Onyedika

Eintract Frankfurt zoekt al langer versterking voor de positie van verdedigende middenvelder en Raphael Onyedika zou perfect in de plannen passen. Er zijn natuurlijk veel kapers op de kust voor de 25-jarige defensieve middenvelder, want er is onder meer Galatasaray dat zich al roerde en ook vanuit Engeland kijken verschillende ploegen naar de Nigeriaan.

Voor Club Brugge is het tijd om tot een conclusie te komen. Het contract van Raphael Onyedika loopt nog tot juni 2027, waardoor Club stilaan moet beslissen: verlengen of verkopen. En daarbij lijken ze geneigd hem te zullen verkopen, al willen ze dat niet tegen elke prijs laten gebeuren.

Club Brugge beleefde veel plezier aan Onyedika

Met nog één volledig seizoen plus een extra jaar op zijn contract kan blauw-zwart nog altijd een stevige transfersom vragen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op 23 miljoen euro. Club Brugge haalde Onyedika in 2022 voor bijna tien miljoen euro weg bij FC Midtjylland. Sindsdien groeide hij uit tot een vaste waarde op het middenveld. 

Hoe hoog het eerste bod van Frankfurt op Onyedika is? Dat is niet bekend gemaakt. Onder de 25 miljoen euro lijkt Club Brugge zijn goudhaantje sowieso niet te willen laten gaan, maar de onderhandelingen zouden wel onder een positief gesternte plaatsvinden tot dusver.

7 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Eintracht Frankfurt
Raphael Onyedika

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/07: Bassette - soticek

Transfernieuws en Transfergeruchten 22/07: Bassette - soticek

21:20
OFFICIEEL: Westerlo haalt jonge Rode Duivel terug naar Jupiler Pro League

OFFICIEEL: Westerlo haalt jonge Rode Duivel terug naar Jupiler Pro League

21:20
Hoe heeft Club Brugge dit klaargespeeld en waarom krijgen ze 10 miljoen voor Jesse Bisiwu? Dit is de uitleg

Hoe heeft Club Brugge dit klaargespeeld en waarom krijgen ze 10 miljoen voor Jesse Bisiwu? Dit is de uitleg

19:00
Belgische voetbalwereld in rouw: Erwin Vandendaele, ex-speler van Club Brugge, Gent en Anderlecht, overleden

Belgische voetbalwereld in rouw: Erwin Vandendaele, ex-speler van Club Brugge, Gent en Anderlecht, overleden

19:08
1
Franky Van der Elst ziet grote troef bij Van Bommel voor Rode Duivels

Franky Van der Elst ziet grote troef bij Van Bommel voor Rode Duivels

20:50
Jackpot voor Zulte Waregem: Swansea legt miljoenen op tafel voor Opoku

Jackpot voor Zulte Waregem: Swansea legt miljoenen op tafel voor Opoku

19:44
5
Anderlecht-CEO Kenneth Bornauw zet spelers op scherp voor Hammarby

Anderlecht-CEO Kenneth Bornauw zet spelers op scherp voor Hammarby

20:20
1
Ex-spelers van Anderlecht, Standard, Antwerp of Club Brugge: deze spelers zijn nog altijd transfervrij

Ex-spelers van Anderlecht, Standard, Antwerp of Club Brugge: deze spelers zijn nog altijd transfervrij

18:30
1
Spionageschandaal: trainer Engelse tweedeklasser wordt officieel aangeklaagd en waarschijnlijk geschorst

Spionageschandaal: trainer Engelse tweedeklasser wordt officieel aangeklaagd en waarschijnlijk geschorst

18:00
"Van de materiaalman tot de topspelers": opvallende lof voor Mark van Bommel als nieuwe bondscoach

"Van de materiaalman tot de topspelers": opvallende lof voor Mark van Bommel als nieuwe bondscoach

17:30
"Nog nooit gezien": Vincent Kompany doet monden openvallen in Duitsland

"Nog nooit gezien": Vincent Kompany doet monden openvallen in Duitsland

17:00
3
Anderlecht-icoon Pär Zetterberg ziet het somber in voor paars-wit: "Ze zijn sterker dan Häcken"

Anderlecht-icoon Pär Zetterberg ziet het somber in voor paars-wit: "Ze zijn sterker dan Häcken"

16:30
9
🎥 Geen twijfel meer: de nieuwe bondscoach van Rode Duivels wordt bevestigd door... zoon

🎥 Geen twijfel meer: de nieuwe bondscoach van Rode Duivels wordt bevestigd door... zoon

15:49
18-jarig dodelijk slachtoffer bij schietincident was talent van Nederlandse club

18-jarig dodelijk slachtoffer bij schietincident was talent van Nederlandse club

15:32
Anderlecht grijpt naast flankaanvaller: Poolse club kaapt transferdoelwit weg

Anderlecht grijpt naast flankaanvaller: Poolse club kaapt transferdoelwit weg

15:00
10
Manchester City maakt einde aan geruchten met megadeal

Manchester City maakt einde aan geruchten met megadeal

14:47
Deze topploegen staan in de rij voor De Ketelaere... Atalanta wil hem enkel voor deze stevige som laten gaan

Deze topploegen staan in de rij voor De Ketelaere... Atalanta wil hem enkel voor deze stevige som laten gaan

13:00
11
Premier League op zijn kop? Liverpool voert gesprekken met miljardair Jeff Bezos

Premier League op zijn kop? Liverpool voert gesprekken met miljardair Jeff Bezos

14:30
2
Westerlo haalt vervanger van Arthur Piedfort en heeft prijsschutter in gedachten

Westerlo haalt vervanger van Arthur Piedfort en heeft prijsschutter in gedachten

13:40
Genk mag rekenen op absolute recordprijs: het grof geschut wordt bovengehaald door geïnteresseerde topclub

Genk mag rekenen op absolute recordprijs: het grof geschut wordt bovengehaald door geïnteresseerde topclub

13:30
19
Club Brugge neemt deze jonge talenten mee op stage, waarvan er drie bij A-kern aansluiten

Club Brugge neemt deze jonge talenten mee op stage, waarvan er drie bij A-kern aansluiten

09:00
Anderlecht ziet voormalig 'spookspeler' terug bij Hammarby

Anderlecht ziet voormalig 'spookspeler' terug bij Hammarby

12:30
3
Escalatie! Extra beveiliging om ex-Genkie van training te houden

Escalatie! Extra beveiliging om ex-Genkie van training te houden

12:00
Anderlecht rekent op piepjonge Neerpede-boy tegen Hammarby

Anderlecht rekent op piepjonge Neerpede-boy tegen Hammarby

11:30
Mark van Bommel lijkt de juiste keuze, maar één groot obstakel wacht de nieuwe bondscoach Analyse

Mark van Bommel lijkt de juiste keuze, maar één groot obstakel wacht de nieuwe bondscoach

11:00
30
Complete verrassing: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge

Complete verrassing: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge

09:08
29
Napoli neemt duidelijk standpunt in over De Bruyne, voor Lukaku liggen zaken anders

Napoli neemt duidelijk standpunt in over De Bruyne, voor Lukaku liggen zaken anders

10:30
Voormalig publiekslieveling Standard en wereldster kondigt na 154 interlands zijn afscheid aan

Voormalig publiekslieveling Standard en wereldster kondigt na 154 interlands zijn afscheid aan

09:45
1
Grootheidswaanzin? Ook Zuid-Amerikanen steunen plan van FIFA-voorzitter Infantino

Grootheidswaanzin? Ook Zuid-Amerikanen steunen plan van FIFA-voorzitter Infantino

08:30
10
Zelfs in thuisland veel vraagtekens bij miljoenenaanwinst Anderlecht: "Verwacht geen magie"

Zelfs in thuisland veel vraagtekens bij miljoenenaanwinst Anderlecht: "Verwacht geen magie"

08:00
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/07: Ferraro - Appiah - Verstraete - Bisiwu - Campbell - Kuavita

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/07: Ferraro - Appiah - Verstraete - Bisiwu - Campbell - Kuavita

23:30
Mark van Bommel topfavoriet als nieuwe bondscoach, maar twee opvallende namen als plan B

Mark van Bommel topfavoriet als nieuwe bondscoach, maar twee opvallende namen als plan B

07:20
6
DONE DEAL: Teddy Teuma heeft opvallende nieuwe deal te strikken

DONE DEAL: Teddy Teuma heeft opvallende nieuwe deal te strikken

07:00
Michel Preud'homme laat er geen twijfel over bestaan

Michel Preud'homme laat er geen twijfel over bestaan

06:30
3
KAA Gent schrikt zich een hoedje in Zweden

KAA Gent schrikt zich een hoedje in Zweden

23:59
5
Deal voor Westerlo is nu helemaal rond

Deal voor Westerlo is nu helemaal rond

23:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Supercup
Club Brugge Club Brugge 31/07 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Pé_1 Pé_1 over Ex-spelers van Anderlecht, Standard, Antwerp of Club Brugge: deze spelers zijn nog altijd transfervrij Meut Meut over Anderlecht-icoon Pär Zetterberg ziet het somber in voor paars-wit: "Ze zijn sterker dan Häcken" IXL IXL over Mark van Bommel lijkt de juiste keuze, maar één groot obstakel wacht de nieuwe bondscoach RememberLierse RememberLierse over 'Bommetje: Belgische voetbalbond heeft nieuwe bondscoach beet' IXL IXL over Anderlecht grijpt naast flankaanvaller: Poolse club kaapt transferdoelwit weg Swakken Swakken over Premier League op zijn kop? Liverpool voert gesprekken met miljardair Jeff Bezos Svédél Svédél over Genk mag rekenen op absolute recordprijs: het grof geschut wordt bovengehaald door geïnteresseerde topclub TRIKKE TRIKKE over Anderlecht-CEO Kenneth Bornauw zet spelers op scherp voor Hammarby Boskofabbe Boskofabbe over 'Sterkhouder Club Brugge wordt ongezien koopje' FCB vo altijd FCB vo altijd over Complete verrassing: Denis Odoi keert terug naar Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved