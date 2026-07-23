Burnley haalt niet alleen Hayen weg bij Genk: nog een bekende volgt

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Burnley haalt niet alleen Hayen weg bij Genk: nog een bekende volgt
Foto: © photonews
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Volgens Het Nieuwsblad wordt Johan Van Rumst assistent van Nicky Hayen bij Burnley. De voormalige rechterhand van de coach verliet Racing Genk al een tijdje geleden en trekt dus mee naar Engeland.

Voor Genk is dat opnieuw een opvallend vertrek in een periode waarin de club al snel moest schakelen. Hayen leek nochtans de trainer voor de langere termijn te worden. Hij was aangesteld om de Limburgers opnieuw richting de top te leiden, maar vertrok plots naar Burnley. Dat kwam hard aan binnen de club.

Opnieuw vertrek bij Genk

Van Rumst nam na het vertrek van Hayen heel even het roer over als interim-coach. Hij leek zelfs een optie om door te schuiven naar de functie van hoofdtrainer, maar ook die samenwerking bleef uiteindelijk beperkt.

Nu blijkt dat Van Rumst Hayen volgt naar Burnley. De twee kennen elkaar goed en kunnen in Engeland verder bouwen op de samenwerking die ze bij Genk begonnen.

Nieuwe samenwerking in Engeland

Voor Van Rumst wordt het niet zijn eerste buitenlandse avontuur. Eerder was hij ook al assistent van Philippe Clement bij AS Monaco. Die ervaring neemt hij nu mee naar de Premier League.


Ondertussen staat Jess Thorup aan het roer bij Genk, maar de voorbereiding verloopt nog niet helemaal zoals gehoopt. Woensdag kregen de Limburgers nog een stevige tik met een 4-0-nederlaag tegen AZ Alkmaar in een oefenwedstrijd. De club moet dus snel de juiste koers vinden richting de start van de competitie.

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