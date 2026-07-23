Duurste JPL-transfer ooit is een feit: Christos Tzolis verlaat Club Brugge voor Arsenal

Christos Tzolis heeft zijn toptransfer beet. De Griekse aanvaller verlaat Club Brugge en trekt naar Arsenal, dat hem voor 40 miljoen euro naar de Premier League haalt. Daarmee wordt Tzolis de duurste uitgaande transfer ooit uit de Jupiler Pro League.

De transfer is dus ook een bijzonder lucratieve deal voor Club Brugge. Blauw-zwart haalde Tzolis in de zomer van 2024 naar België. De Griek kwam toen over van Fortuna Düsseldorf voor ongeveer 6,5 miljoen euro en groeide in korte tijd uit tot één van de smaakmakers van de competitie.

Twee sterke jaren bij Club

Tzolis had nauwelijks tijd nodig om zich aan te passen. De 24-jarige winger werd een belangrijke speler in de aanval van Club Brugge en speelde in totaal 108 wedstrijden voor de Belgische topclub. Daarin was hij goed voor 43 doelpunten en 45 assists.

Zijn prestaties leverden hem ook individuele erkenning op. Tzolis werd verkozen tot Speler van het Seizoen in de Belgische competitie en kreeg die onderscheiding zelfs twee seizoenen op rij. Daarnaast pakte hij met Club Brugge de Belgische beker en werd hij landskampioen in het seizoen 2025/2026.

Arsenal ziet in hem vooral een aanvallende versterking met veel mogelijkheden. De Griek kan op de linkerflank spelen, maar is ook inzetbaar op andere posities voorin.





"Christos is een extreem veelzijdige aanvallende speler die natuurlijk op links speelt, maar comfortabel is over de hele aanvalslinie", zegt sportief directeur Andrea Berta op de clubwebsite van Arsenal.

Volgens Arsenal beschikt Tzolis over een uitstekend scorend vermogen en technische kwaliteiten die de concurrentie binnen de selectie moeten verhogen.

Nieuwe stap voor Griek

Voor Tzolis is het een nieuwe stap in een carrière die al meerdere buitenlandse avonturen kende. Hij begon bij PAOK Saloniki, waar hij op jonge leeftijd doorbrak. Daarna volgde een transfer naar Norwich City, uitleenbeurten aan FC Twente en Fortuna Düsseldorf en uiteindelijk zijn succesvolle periode bij Club Brugge.

Ook bij de Griekse nationale ploeg heeft hij intussen ervaring opgedaan. Tzolis debuteerde in 2020 en verzamelde ondertussen 34 interlands. De aanvaller heeft zijn medische testen en administratie nog af te ronden, maar sloot al aan bij Arsenal tijdens de voorbereiding. In Londen krijgt hij rugnummer 17.