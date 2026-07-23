Ferme domper voor Racing Genk: verdediger maanden aan de kant met knieblessure

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Ferme domper voor Racing Genk: verdediger maanden aan de kant met knieblessure
Foto: © photonews
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Racing Genk moet het voorlopig zonder Ken Nkuba stellen. De flankverdediger heeft bij Jong Genk een knieblessure opgelopen en moet een operatie ondergaan. Volgens Het Belang van Limburg staat hij daardoor enkele maanden aan de kant.

Voor Nkuba komt de blessure op een vervelend moment. De 22-jarige verdediger werd de voorbije weken genoemd als een speler die mogelijk zou kunnen vertrekken, maar een blessure maakt een transfer uiteraard een stuk moeilijker. Clubs zijn doorgaans minder snel geneigd om door te pakken voor een speler die niet meteen inzetbaar is.

Blessure op slecht moment voor Ken Nkuba

Nkuba kwam in januari 2024 over van Charleroi. Genk betaalde toen 3,75 miljoen euro om hem naar Limburg te halen. Sinds zijn komst speelde hij 51 wedstrijden voor de eerste ploeg, maar een onbetwiste basisplaats wist hij voorlopig nog niet af te dwingen.

De flankverdediger moest vooral concurreren voor zijn plaats en kende momenten waarop hij zijn kwaliteiten kon tonen, maar slaagde er nog niet in om volledig door te breken. Nu wacht hem eerst een lange revalidatie.

De blessure is ook een tegenvaller voor de sportieve plannen van Genk. De Limburgers zitten vlak voor de competitiestart niet bijzonder ruim in hun defensieve opties. Naast Nkuba vallen ook Adrian Palacios en Elie Mbavu tijdelijk weg.

Problemen achterin na blessures

Palacios kampt met een knieblessure en zal eveneens enkele weken niet beschikbaar zijn. Mbavu liep dan weer een spierblessure op en staat ook een periode aan de kant.

Voor coach Jess Thorup betekent dat puzzelen richting de start van het seizoen. Achterin verdwijnen er zo meerdere opties uit de selectie op een moment waarop de voorbereiding richting de officiële wedstrijden gaat.

Voor Genk betekent het vooral dat de defensieve opties richting de start van de competitie beperkter worden. De Limburgers openen het seizoen op 9 juli met een uitwedstrijd tegen Zulte Waregem, waarna op 15 juli Westerlo naar de Cegeka Arena komt voor de eerste thuiswedstrijd.

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