Jarne Steuckers kan Genk verlaten: Nederlandse club toont concrete interesse

Ondanks een seizoen waarin hij goed was voor 11 assists, verloor Jarne Steuckers geleidelijk zijn plaats in de basiself van Genk. De middenvelder zou kunnen vertrekken naar AZ, de club die de Limburgers onlangs nog versloeg in een oefenwedstrijd.

Wordt de laatste wedstrijd van Jarne Steuckers voor KRC Genk eentje tegen zijn toekomstige club? Dat is alvast een mogelijkheid volgens Het Nieuwsblad. De flankaanvaller van Genk speelde onlangs nog tegen AZ in een oefenwedstrijd, die de Limburgers met 4-0 verloren. De club uit Alkmaar zou concrete interesse hebben in de 24-jarige Belg.

Steuckers kwam in 2024 over van Sint-Truiden na een sterk seizoen bij de Kanaries. Genk deed toen een uitstekende zaak door slechts 800.000 euro te betalen voor een speler die op dat moment een marktwaarde van vier miljoen euro had. De Truiense winger bevestigde aanvankelijk meteen zijn kwaliteiten met negen doelpunten en 13 assists in 42 wedstrijden over alle competities heen.

Afgelopen seizoen zakte Steuckers echter geleidelijk weg in de pikorde bij KRC Genk. Onder Nicky Hayen kwam hij tijdens de Europe Play-offs zelfs maar vier keer in actie. Dat terwijl hij voordien in 37 wedstrijden nog goed was voor elf assists.

Steuckers richting AZ?

De winger ligt nog vast tot 2028, maar zou dus elders meer speelminuten kunnen gaan zoeken. AZ heeft interesse, al is het nog afwachten hoeveel Genk voor hem verlangt. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel 5 miljoen euro.

Het is ook nog niet duidelijk welke plannen nieuwe coach Jess Thorup met Steuckers heeft. Zijn technische kwaliteiten staan buiten kijf, maar zijn rol binnen de ploeg lijkt voorlopig minder groot dan bij zijn komst naar Genk.





Een transfer naar Nederland zou voor Steuckers bovendien geen volledig nieuw avontuur zijn. In het seizoen 2022-2023 werd hij door Sint-Truiden uitgeleend aan MVV Maastricht. Daar brak hij helemaal door in de Nederlandse tweede klasse met negen doelpunten en elf assists in 39 wedstrijden.