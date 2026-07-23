Loïs Openda heeft nieuwe club beet en speelt laatste wedstrijd voor Juventus op Sclessin

We naderen de ontknoping van het dossier rond Loïs Openda. Na een mislukt seizoen bij Juventus gaat de Rode Duivel zich opnieuw proberen lanceren bij Olympique Lyon, waar hij op huurbasis met een aankoopoptie aan de slag zal gaan.

Diep teleurgesteld door de selectie van Rudi Garcia moest Loïs Openda het WK 2026 vanop zijn televisiescherm volgen. Dat terwijl de aanvaller uit Luik al 33 keer het shirt van de Rode Duivels droeg.

De 26-jarige spits betaalde de prijs voor zijn bijzonder teleurstellende seizoen bij Juventus. Daar kwam hij in meer dan dertig wedstrijden amper boven de kaap van 1.000 speelminuten uit en vond hij slechts twee keer de weg naar het doel. Openda kende een moeilijk jaar en kreeg tijdens de laatste elf speeldagen van de Serie A zelfs maar vier minuten speeltijd.

Dat zorgde voor een pijnlijke situatie bij Juventus. De Italiaanse topclub had eerder een akkoord bereikt met RB Leipzig over een betaalde uitleenbeurt met een verplichte aankoopoptie van meer dan 40 miljoen euro. De Oude Dame moest dat bedrag dus betalen voor een speler die al snel niet meer in de plannen leek te passen.

Openda zoekt nieuwe start bij Lyon

Deze zomer moest er dus een oplossing gevonden worden voor Openda. Verschillende clubs toonden interesse om hem opnieuw op de rails te krijgen via een uitleenbeurt. In Engeland meldde Coventry zich, maar vooral in Frankrijk was er veel belangstelling.

Zijn ex-club RC Lens en Olympique Lyon toonden concrete interesse. Volgens informatie van de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport staat een akkoord tussen Juventus en Lyon nu dicht bij een afronding. Het zou gaan om een betaalde uitleenbeurt met een aankoopoptie.





Lyon zou daarbij een klein deel van zijn loon overnemen. Dat bedraagt nochtans ongeveer vier miljoen euro per jaar.

Eerst nog duel tegen Standard

Openda zou zaterdag nog aanwezig zijn op Sclessin voor de oefenwedstrijd van Juventus tegen Standard. Mogelijk worden dat zijn laatste minuten in het shirt van de Italiaanse club. Daarna zou hij richting Lyon trekken, waar onder meer Clinton Mata, Orel Mangala en Malick Fofana al actief zijn.

Volgens La Gazzetta dello Sport vroeg Juventus-coach Luciano Spalletti de Belgische aanvaller om beschikbaar te zijn voor het duel tegen Standard. Door de afwezigheid van Jeff Ekhator en het feit dat Jonathan David nog met vakantie is, beschikt Juventus momenteel enkel over Openda en Arkadiusz Milik als beschikbare spitsen.