Nieuwe wending na bekerfinale: Anderlecht-fans krijgen plots goed nieuws te horen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe wending na bekerfinale: Anderlecht-fans krijgen plots goed nieuws te horen
Foto: © photonews
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Anderlecht-fans mogen volgend seizoen toch mee naar de uitwedstrijd tegen Union SG. De Disciplinaire Raad van de Belgische voetbalbond heeft beslist dat het uitverbod wordt geschrapt na beroep van paars-wit.

De beslissing komt er na de incidenten tijdens de bekerfinale tussen Anderlecht en Union SG. Die wedstrijd eindigde na verlengingen in een 3-1-overwinning voor Union, maar werd ook overschaduwd door het gedrag van een deel van de paars-witte aanhang.

Volgens Sporza werden tijdens de finale honderden vuurpijlen afgestoken vanuit het Anderlecht-vak. Meer dan 250 stoeltjes zouden vernield zijn en minstens vijftien pijlen belandden richting het veld. Door de rookontwikkeling moesten zowel de aftrap als de hervatting na de rust worden uitgesteld.

Zware incidenten tijdens bekerfinale

Daarnaast waren er ook vechtpartijen tussen supporters onderling. De incidenten zorgden ervoor dat de Belgische voetbalbond ingreep en besloot dat Anderlecht-fans volgend seizoen niet welkom zouden zijn bij de verplaatsing naar Union SG.

Anderlecht ging echter in beroep tegen die beslissing. De club vond dat ook supporters die niets met de incidenten te maken hadden, onterecht werden gestraft. Een volledig uitverbod zou volgens paars-wit te ver gaan.

Raad volgt argument Anderlecht

De Disciplinaire Raad gaf Anderlecht nu gelijk. De straf wordt aangepast, waardoor supporters van de Brusselaars opnieuw mee mogen reizen naar Union.

"Een verbod op eigen supporters bij uitwedstrijden tegen één specifieke club is disproportioneel. Zo'n verbod treft niet alleen de club, maar ook de supporters die hun club wél een goed hart toedragen, die hun ploeg op verplaatsing willen aanmoedigen en gewoon in alle veiligheid van een wedstrijd willen genieten", klinkt het volgens Sporza.

De beslissing betekent niet dat de incidenten zonder gevolgen blijven. De bond erkent dat er zware problemen waren tijdens de bekerfinale, maar maakt wel een onderscheid tussen de verantwoordelijken en de volledige supportersgroep.

De Brusselse derby tussen Union SG en Anderlecht blijft dus ook volgend seizoen toegankelijk voor de paars-witte fans. De verwachting is wel dat de veiligheidsmaatregelen rond die wedstrijd opnieuw streng zullen zijn.

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