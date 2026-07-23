OFFICIEEL: Zulte Waregem pakt uit met komst van nieuwe aanvaller

Zulte Waregem heeft opnieuw versterking gevonden voor het middenveld. De Hongaarse jeugdinternational Zalán Átrok maakt de overstap van MTK Budapest naar Essevee. De 20-jarige aanvallende middenvelder tekent een contract voor drie seizoenen in de Elindus Arena, met een optie voor een extra jaar.

Átrok komt voor het eerst buiten Hongarije voetballen. De jonge middenvelder bracht zijn volledige carrière tot nu toe door in zijn thuisland en doorliep daar de jeugdopleidingen van verschillende clubs.

Hongaarse jeugdinternational naar Essevee

Hij maakte al op 17-jarige leeftijd zijn debuut op het hoogste niveau. Vanuit de jeugd van Honvéd groeide hij door naar de eerste ploeg, waarna hij vorige zomer de overstap maakte naar MTK Budapest.

Bij die club zette Átrok zich verder in de kijker. Afgelopen seizoen kwam hij 32 keer in actie en was hij goed voor zeven doelpunten en vier assists. Die cijfers overtuigden Zulte Waregem om door te pakken voor de Hongaar.

Ook internationaal heeft Átrok al ervaring opgedaan. De middenvelder speelde vier wedstrijden voor de Hongaarse U21 en geldt als een speler met nog heel wat groeimarge.

Essevee ziet toekomst in Átrok

Bij Zulte Waregem zijn ze tevreden dat Átrok voor het project in West-Vlaanderen kiest. Sportief manager Niels Leroy ziet vooral kwaliteiten in het aanvallende spel van de Hongaar.





"Met zijn aanvallende ingesteldheid en beslissende passing is Zalán iemand die als aanvallende middenvelder het best uit de verf komt. We kijken ernaar uit om hem te ondersteunen in zijn verdere ontwikkeling en zijn ervan overtuigd dat hij een kwalitatieve toevoeging is aan ons team", zegt hij op de clubwebsite.

Ook Átrok zelf kijkt uit naar zijn eerste avontuur buiten Hongarije. "Ik ben enorm gemotiveerd om deze nieuwe stap in mijn carrière te zetten. Vanaf de eerste gesprekken was ik overtuigd van de club en hoe we samen naar de toekomst kijken."

Met Átrok haalt Zulte Waregem een jonge speler die nog verder moet groeien, maar die in Hongarije al ervaring opdeed op het hoogste niveau. Essevee geeft hem nu de kans om zich ook in België verder te ontwikkelen.