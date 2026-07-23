Sportief directeur Napoli haalt stevig uit naar Kevin De Bruyne

De toekomst van Kevin De Bruyne bij Napoli lijkt voorlopig geen onderwerp van discussie binnen de club. Toch blijft zijn eerste seizoen in Italië nog nazinderen. Sportief directeur Giovanni Manna reageerde stevig op de eerdere uitspraken van de Rode Duivel over voormalig coach Antonio Conte.

De Bruyne kwam vorig jaar transfervrij over van Manchester City en moest de grote man worden in Napels. Door blessures verliep zijn eerste seizoen echter niet zoals gehoopt. De Belgische spelmaker miste een groot deel van de campagne en uitte na afloop zijn frustraties over de manier waarop Napoli voetbalde onder Conte.

Volgens De Bruyne lag de voetbalvisie van Conte niet volledig in lijn met zijn eigen ideeën. Hij gaf aan dat hij nooit echt op zijn favoriete positie speelde en dat hij het jammer vond dat bepaalde verwachtingen over de speelstijl niet werden ingelost. Ook zei hij dat hij tevreden was dat Conte vertrok.

Manna duidelijk over toekomst

Tijdens een persmoment van Napoli reageerde Manna op die uitspraken. De sportief directeur maakte duidelijk dat De Bruyne niet zelf moet beslissen over zijn toekomst.

"De Bruyne moet geen enkele beslissing nemen. Hij heeft vorig seizoen voor dit project gekozen en een contract getekend voor twee jaar, met een optie voor nog een extra jaar. Vorig jaar raakte hij geblesseerd, maar zolang hij fit was, was hij belangrijk voor de ploeg", aldus Manna volgens Corriere dello Sport.

"Ik zie niet in waarom we moeten blijven zeggen: 'Wat beslist hij, wat beslist hij?' Spelers tekenen een contract en dan is dat zo. Daarna beslist de club wat er moet gebeuren", gaat de sportief directeur verder.





Ook de samenwerking met de nieuwe coach Massimiliano Allegri kwam ter sprake. Volgens Manna zal De Bruyne zich gewoon moeten melden bij de nieuwe trainer. "Kevin is een speler van Napoli. Wanneer hij aankomt, zal hij zich zoals iedereen beschikbaar stellen."

Kritiek blijft nazinderen

Hoewel Manna de situatie probeert te relativeren, maakte hij wel duidelijk dat niet alle uitspraken van De Bruyne goed vielen binnen Napoli. "We nemen bepaalde zaken mee uit vorig seizoen. Ik was niet blij met sommige van zijn uitspraken, maar er is geen probleem", vertelde hij volgens Corriere dello Sport.

Zo worden alle twijfels over zijn toekomst weggenomen. "Het is duidelijk: Kevin maakt deel uit van het project. Hij moet niet beslissen of hij blijft of vertrekt. Hij zal zich, net als iedereen, beschikbaar stellen voor de trainer", besluit Manna.