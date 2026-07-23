Union SG dreigt topschutter kwijt te raken: Bundesliga-club doet miljoenenbod op David

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Union SG dreigt topschutter kwijt te raken: Bundesliga-club doet miljoenenbod op David
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Union SG dreigt opnieuw een sterkhouder kwijt te raken. VfB Stuttgart heeft zijn oog laten vallen op Promise David en zou al een bod van 14 miljoen euro hebben uitgebracht op de Canadese spits. Op persoonlijk vlak lijkt er alvast weinig in de weg te staan.

Er is ook al een persoonlijk akkoord met de speler. Dat meldt Fussballeuropa. Stuttgart was eigenlijk vooral bezig met Dzenan Pejcinovic, maar de onderhandelingen met VfL Wolfsburg verlopen bijzonder moeizaam. De Duitse club wil 25 miljoen euro voor de jonge spits en houdt voorlopig voet bij stuk. Daarom kijkt Stuttgart ook naar alternatieven en kwam het uit bij David.

Stuttgart meldt zich voor David

De interesse is niet volledig nieuw. Afgelopen winter werd de naam van de Canadese aanvaller ook al gelinkt aan een mogelijke overstap naar de Bundesliga. Nu lijkt Stuttgart opnieuw door te pakken.

De Brusselaars haalden David pas in juli 2024 naar België. Union plukte hem toen weg bij Kalju FC uit Estland voor ongeveer 600.000 euro. Minder dan anderhalf jaar later kan hij de club een veelvoud van dat bedrag opleveren. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde momenteel 17 miljoen euro.

Sterke cijfers bij Union

David groeide snel uit tot een belangrijke pion bij de Brusselaars. Sinds zijn komst speelde hij 78 wedstrijden voor Union SG. Daarin was hij goed voor 39 doelpunten en acht assists.

Zijn fysieke kwaliteiten maken hem bijzonder interessant. De 25-jarige spits combineert kracht met een grote aanwezigheid in het strafschopgebied en bewees dat hij ook als invaller een verschil kan maken. Dat liet hij onder meer zien bij Canada, waarvoor hij inmiddels 14 interlands speelde en vier keer scoorde.

Tijdens het WK maakte David deel uit van de Canadese selectie. Door zijn profiel werd hij vooral gebruikt als speler die in de slotfase voor extra dreiging moest zorgen tegen vermoeide verdedigingen.

Union staat sterk

Union SG hoeft David niet zomaar te laten gaan. De spits ligt nog onder contract tot juni 2029 en de Brusselaars hebben met zijn prestaties een sterke onderhandelingspositie opgebouwd. Het bod van Stuttgart ligt voorlopig onder zijn marktwaarde, waardoor het afwachten is of Union bereid is om mee te werken.

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