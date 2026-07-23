Van ongeslagen kampioen naar degradatiekandidaat? SK Beveren staat voor race tegen de klok

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Van ongeslagen kampioen naar degradatiekandidaat? SK Beveren staat voor race tegen de klok
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SK Beveren schreef vorig seizoen geschiedenis door als ongeslagen kampioen van de Challenger Pro League terug te keren naar de Jupiler Pro League. De euforie op de Freethiel was groot, maar amper twee weken voor de competitiestart overheerst ook de bezorgdheid.

De promovendus is immers nog lang niet klaar om de strijd met de Belgische elite aan te gaan. Op de transfermarkt bleef het voorlopig bijzonder rustig. Met Leandre Kuavita haalde Beveren voorlopig slechts één echte versterking binnen. De 22-jarige middenvelder komt over van Standard en geldt als een speler met veel potentieel, maar één transfer volstaat uiteraard niet om een kern klaar te stomen voor het hoogste niveau.

Wel automatismen en ervaring

Trainer en sportieve staf beschikken momenteel over een selectie van amper 21 spelers. Opvallend daarbij is dat vrijwel de volledige kern vorig seizoen nog actief was in de Challenger Pro League. Dat zorgt voor automatismen en een sterke groepsgeest, maar tegelijk blijft de vraag of die kwaliteit ook voldoende zal zijn tegen ploegen die wekelijks op het hoogste niveau spelen.

Ervaring ontbreekt gelukkig niet helemaal. Christian Brüls, Bruno Godeau, Laurent Jans, Sieben Dewaele en Dante Rigo weten stuk voor stuk wat er gevraagd wordt in de Jupiler Pro League. Zij zullen de ploeg moeten dragen in de eerste moeilijke weken van het seizoen en de jonge spelers begeleiden wanneer de druk toeneemt.

Toch lijkt Beveren nog op zoek naar extra kwaliteit. Vooral voorin en op enkele sleutelposities kan de promovendus nog versterking gebruiken. Alleen is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

Afspringen overname kost hen kostbare tijd

De club verloor immers kostbare tijd door de onzekerheid rond de eigendomsstructuur. De voorbije maanden werd intensief onderhandeld over een mogelijke overname van SK Beveren, maar die gesprekken zijn uiteindelijk op niets uitgedraaid. Global Football Holdings, sinds 2022 hoofdaandeelhouder van de club, besliste om de verkoop niet door te zetten en blijft voorlopig aan boord.

Die onzekerheid zorgde ervoor dat verschillende transferdossiers on hold werden gezet. Pas nadat duidelijk werd dat de overname niet doorging, kon de club opnieuw volop focussen op de sportieve voorbereiding. Intussen zijn veel interessante spelers echter al elders ondergebracht.

Ook financieel moet Beveren creatief zijn. Met een budget van ongeveer tien miljoen euro beschikt de club niet over de middelen om hoge transfersommen of stevige salarissen neer te tellen. Daardoor is de sportieve cel aangewezen op opportuniteiten: huurtransfers, transfervrije spelers of jongeren die elders weinig speelkansen krijgen.

Slechte start weegt zwaarder door

Dat maakt de opdracht bijzonder moeilijk. Terwijl de concurrenten hun kern al grotendeels op punt hebben, wacht Beveren nog altijd op meerdere versterkingen. De promovendus rekent voorlopig vooral op het enthousiasme, de automatismen en het vertrouwen dat werd opgebouwd tijdens het kampioenenjaar.

Maar daarin schuilt ook een risico. De Jupiler Pro League is een totaal ander niveau dan de Challenger Pro League en de marges zijn bijzonder klein. Bovendien wordt dit seizoen opnieuw een klassieke competitie zonder play-offs afgewerkt. Een slechte start kan daardoor veel zwaarder doorwegen dan in de voorbije jaren, toen ploegen via de nacompetitie of play-offs nog een tweede kans kregen.

Binnen de club blijft het vertrouwen groot dat er de komende weken nog beweging op de transfermarkt zal komen. Toch tikt de klok onverbiddelijk verder. Als SK Beveren zijn rentree op het hoogste niveau niet wil missen, zullen er de komende dagen niet alleen versterkingen moeten volgen, maar zullen die ook snel ingepast moeten worden.

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